03 апреля 2023

Власти Нижневартовска подтвердили отставку вице-мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в Полпредстве Ур ФО. Екатеринбург, чиновник, отставка, портфель, увольнение
В мэрии Нижневартовска подтвердили отставку зама по соцполитике Ирины Воликовской Фото:

Власти Нижневартовска (ХМАО) подтвердили отставку вице-мэра по социальной политике Ирины Воликовской. В пресс-службе администрации города корреспонденту URA.RU сообщили, что Воликовская написала заявление об уходе по собственному желанию.

«Воликовская написала заявление об уходе по собственному желанию. Еще утром 4 апреля в отделе кадров информации об отставке и поданном заявлении не было», — сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы, исполнять обязанности Воликовской политике будет ее заместитель, начальник управления по культуре Яна Гребнева. Она замещала начальницу на время отпуска. «Информацией о возможных кандидатах на пост заместителя главы города пока не располагаем», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Воликовская опубликовала прощальный пост. В нем она поблагодарила экс-мэра Василия Тихонова и свою команду, но не упомянула нынешнего главу Нижневартовска Дмитрия Кощенко.

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Власти Нижневартовска (ХМАО) подтвердили отставку вице-мэра по социальной политике Ирины Воликовской. В пресс-службе администрации города корреспонденту URA.RU сообщили, что Воликовская написала заявление об уходе по собственному желанию. «Воликовская написала заявление об уходе по собственному желанию. Еще утром 4 апреля в отделе кадров информации об отставке и поданном заявлении не было», — сообщили в ведомстве. По данным пресс-службы, исполнять обязанности Воликовской политике будет ее заместитель, начальник управления по культуре Яна Гребнева. Она замещала начальницу на время отпуска. «Информацией о возможных кандидатах на пост заместителя главы города пока не располагаем», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало о том, что Воликовская опубликовала прощальный пост. В нем она поблагодарила экс-мэра Василия Тихонова и свою команду, но не упомянула нынешнего главу Нижневартовска Дмитрия Кощенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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