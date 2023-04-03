Власти Нижневартовска подтвердили отставку вице-мэра

Власти Нижневартовска (ХМАО) подтвердили отставку вице-мэра по социальной политике Ирины Воликовской. В пресс-службе администрации города корреспонденту URA.RU сообщили, что Воликовская написала заявление об уходе по собственному желанию.
«Воликовская написала заявление об уходе по собственному желанию. Еще утром 4 апреля в отделе кадров информации об отставке и поданном заявлении не было», — сообщили в ведомстве.
По данным пресс-службы, исполнять обязанности Воликовской политике будет ее заместитель, начальник управления по культуре Яна Гребнева. Она замещала начальницу на время отпуска. «Информацией о возможных кандидатах на пост заместителя главы города пока не располагаем», — добавили в пресс-службе.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Воликовская опубликовала прощальный пост. В нем она поблагодарила экс-мэра Василия Тихонова и свою команду, но не упомянула нынешнего главу Нижневартовска Дмитрия Кощенко.
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