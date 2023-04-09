Суд Украины пригрозил курганскому депутату ГД лишением свободы

Александра Ильтякова внесли в список 10 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Служба безопасности Украины (СБУ) пригрозила депутату Госдумы РФ Александру Ильтякову заключением на 15 лет или пожизненным лишением свободы и конфискацией имущества. Новый список СБУ, включающий в себя 56 депутатов ГД, опубликован на сайте ведомства 10 апреля.

«По материалам СБУ будут судить еще 56 депутатов Госдумы РФ, которые проголосовали за признание Луганской и Донецкой Народных Республик и включение их в состав России. В списке числится Ильтяков Александр Владимирович», — сообщается на сайте. СБУ грозит депутатам лишением свободы на 15 лет, пожизненным сроком и конфискацией имущества.

Ранее URA.RU писало, что в список СБУ от 10 апреля попали свердловские депутаты Госдумы РФ. Украинский суд обвиняет Александра Демина, Жанну Рябцеву, Дмитрия Гусева и Владимира Ильиных в просьбе признать независимость ЛДНР.