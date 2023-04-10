СБУ выдвинула обвинения свердловским депутатам

Депутатов приговорили к лишению свободы заочно, поскольку они находятся в РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Служба безопасности Украины (СБУ) заочна выдвинула обвинения депутатам Госдумы РФ от Свердловской области Александру Демину и Жанне Рябцевой, их хотят приговорить к 15 годам лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», сообщили в ведомстве. Кроме того, в списке числятся еще 54 российских депутата ГД.

«Прокуроры Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Винницкой областных прокуратур направили в суд обвинительные акты в отношении 56 депутатов ГД, включая Жанну Рябцеву и Александра Демина», — пишет СБУ на официальном сайте. Депутатов хотят лишить свободы на 15 лет и конфисковать их имущество. Как утверждает украинское ведомство, депутаты, против которых вынесены приговоры, в феврале 2022 года поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ЛДНР.

Кроме того, в список также попали политолог из Екатеринбурга, руководитель столичного отделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев и экс-глава Североуральска (Свердловская область) Владимир Ильиных. Оба также являются депутатами Госдумы РФ.

Ранее украинский суд заочно приговорил депутата Госдумы РФ от Свердловской области Андрея Альшевских к 15 годам лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Тогда вместе с ним в список попали еще 19 российских депутатов. Сам Альшевских решение Генпрокуратуры Украины высмеял, добавив, что каждый, кто повинен в незаконном преследовании депутатов РФ, будет наказан.