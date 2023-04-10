Боец ЧВК «Вагнер»: Украина продолжает забрасывать солдат в Артемовск

10 апреля 2023 в 22:54 Размер текста - 17 +

Украина забрасывает в Артемовск неопытных бойцов, заявил боец ЧВК «Вагнер» Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины продолжают переброски неопытных солдат в Артемовск (Бахмут), которые необходимы для осуществления прикрытия отхода основных сил из города. Об этом рассказал военнослужащий ЧВК «Вагнер». «Украина продолжает отправлять новых бойцов на удержание Артемовска. Украинское командование привозит солдат на позиции по ночам без должной подготовки», — передает слова бойца РИА Новости. Он добавил, что свежие силы необходимы для прикрытия отхода основных сил из Артемовска. В результате своей неопытности украинские военные теряются на местности и при отходе выходят на российские позиции, где затем попадают в плен, заключил боец. Ранее командующий восточной группировкой украинских войск Александр Сырский признал, что обстановка в Артемовске для украинской армии является сложной. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город освобожден на 75%, передает «Утро.ру».

Власти Украины продолжают переброски неопытных солдат в Артемовск (Бахмут), которые необходимы для осуществления прикрытия отхода основных сил из города. Об этом рассказал военнослужащий ЧВК «Вагнер». «Украина продолжает отправлять новых бойцов на удержание Артемовска. Украинское командование привозит солдат на позиции по ночам без должной подготовки», — передает слова бойца РИА Новости. Он добавил, что свежие силы необходимы для прикрытия отхода основных сил из Артемовска. В результате своей неопытности украинские военные теряются на местности и при отходе выходят на российские позиции, где затем попадают в плен, заключил боец. Ранее командующий восточной группировкой украинских войск Александр Сырский признал, что обстановка в Артемовске для украинской армии является сложной. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город освобожден на 75%, передает «Утро.ру».