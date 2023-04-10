Силовики менее чем за сутки поймали сбежавшего из суда рецидивиста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники полиции ОВД Первоуральска Свердловской области в ходе розыскных мероприятий вычислили и задержали Александра Колмакова, который 10 апреля сбежал из здания суда, когда судья решил заменить ему меру пресечения с УДО на арест. Об этом рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

«Одна из поисковых групп, в состав которой входили сыщики подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, отрабатывали квартиру, расположенную на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, где по оперативной информации мог находиться беглец. Профессиональное чутье сыщиков не подвело, разыскиваемый прятался под диваном в надежде, что там его не найдут. При задержании мужчина сопротивления не оказывал. Сейчас его поместили в изолятор временного содержания, а в ближайшее время этапируют в СИЗО для отбытия наказания. Поисковым мероприятиям МВД и ГУФСИН дан отбой», — сообщил полковник Горелых.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске из зала суда сбежал мужчина, которому должны были заменить УДО на лишение свободы. Он выпрыгнул из здания через окно на втором этаже, где не было решеток. Мужчина уже был судим за причастность к грабежу, краже и мошенничеству, но нарушал требования условно-досрочного освобождения.

Мужчина прятался от силовиков под диваном Фото: предоставлено полковником Горелых