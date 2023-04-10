Полиция ищет свердловчанина, устроившего побег из зала суда. Фото

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Приговор Бекмансурову Тимуру. Пермь, судебное засдеание, конвойная служба полиции, конвой в зале суда
Полиция ищет рецидивиста, который убежал из зала суда Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) рецидивист сбежал прямо из здания суда. Мужчину разыскивают все наряды комплексных сил свердловского гарнизона полиции и специалисты ГУФСИН. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, мужчина ранее был судим за причастность к грабежу, краже и мошенничеству, но нарушал требования условно-досрочного освобождения. «Судебные приставы доставили его в суд, чтобы заменить УДО на лишение свободы. В ходе слушания дела задержанного охраняли судебные приставы. Когда судья принял решение вновь отправить Колмакова под стражу, тот через окно совершил побег на втором этаже здания, где не было решеток», — сообщил полковник Валерий Горелых.

Он отметил, что злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Сейчас правоохранительные органы отрабатывают связи беглеца, проверяют места, где он может скрываться. Всех, кто располагает сведениями о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом в любое отделение полиции.

Полиция ищет 26-летнего Александра Колмакова
Полиция ищет 26-летнего Александра Колмакова

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В Первоуральске (Свердловская область) рецидивист сбежал прямо из здания суда. Мужчину разыскивают все наряды комплексных сил свердловского гарнизона полиции и специалисты ГУФСИН. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его данным, мужчина ранее был судим за причастность к грабежу, краже и мошенничеству, но нарушал требования условно-досрочного освобождения. «Судебные приставы доставили его в суд, чтобы заменить УДО на лишение свободы. В ходе слушания дела задержанного охраняли судебные приставы. Когда судья принял решение вновь отправить Колмакова под стражу, тот через окно совершил побег на втором этаже здания, где не было решеток», — сообщил полковник Валерий Горелых. Он отметил, что злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Сейчас правоохранительные органы отрабатывают связи беглеца, проверяют места, где он может скрываться. Всех, кто располагает сведениями о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом в любое отделение полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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