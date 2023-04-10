Полиция ищет рецидивиста, который убежал из зала суда Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) рецидивист сбежал прямо из здания суда. Мужчину разыскивают все наряды комплексных сил свердловского гарнизона полиции и специалисты ГУФСИН. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, мужчина ранее был судим за причастность к грабежу, краже и мошенничеству, но нарушал требования условно-досрочного освобождения. «Судебные приставы доставили его в суд, чтобы заменить УДО на лишение свободы. В ходе слушания дела задержанного охраняли судебные приставы. Когда судья принял решение вновь отправить Колмакова под стражу, тот через окно совершил побег на втором этаже здания, где не было решеток», — сообщил полковник Валерий Горелых.

Он отметил, что злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Сейчас правоохранительные органы отрабатывают связи беглеца, проверяют места, где он может скрываться. Всех, кто располагает сведениями о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом в любое отделение полиции.