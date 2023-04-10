10 апреля 2023

Неизвестные открыли огонь у свердловского студенческого общежития

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, пистолет, стрельба, пм, пистолет макарова, стрелковая подготовка, gv, огневая
Инцидент произошел ночью 9 апреля в поселке Исток Фото:

У студенческого общежития в поселке Исток, входящего в состав Екатеринбурга, в ночь с 8 на 9 апреля неизвестные устроили драку со стрельбой. Об этом сообщили очевидцы.

«Конфликт произошел между местными возле входа в общежитие. Мужчины устроили потасовку со стрельбой», — пишет E1.ru, ссылаясь на очевидцев.

Инцидент произошел на Главной, 15а. Точная причина перепалки неизвестна. Очевидцы утверждают, что проблема заключается в магазине, который находится в самом общежитии. Там по ночам торгуют спиртным. В полицию по данному происшествию никто не обращался.

Ранее URA.RU сообщало о массовой драке студентов Уральского федерального университета в студенческом городке в Екатеринбурге. Предположительно, один из студентов использовал электрошокер. По данным очевидцев, одного студента отвезли в больницу с травмами. Однако в полиции эту информацию опровергли.

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У студенческого общежития в поселке Исток, входящего в состав Екатеринбурга, в ночь с 8 на 9 апреля неизвестные устроили драку со стрельбой. Об этом сообщили очевидцы. «Конфликт произошел между местными возле входа в общежитие. Мужчины устроили потасовку со стрельбой», — пишет E1.ru, ссылаясь на очевидцев. Инцидент произошел на Главной, 15а. Точная причина перепалки неизвестна. Очевидцы утверждают, что проблема заключается в магазине, который находится в самом общежитии. Там по ночам торгуют спиртным. В полицию по данному происшествию никто не обращался. Ранее URA.RU сообщало о массовой драке студентов Уральского федерального университета в студенческом городке в Екатеринбурге. Предположительно, один из студентов использовал электрошокер. По данным очевидцев, одного студента отвезли в больницу с травмами. Однако в полиции эту информацию опровергли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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