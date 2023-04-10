Неизвестные открыли огонь у свердловского студенческого общежития

Инцидент произошел ночью 9 апреля в поселке Исток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У студенческого общежития в поселке Исток, входящего в состав Екатеринбурга, в ночь с 8 на 9 апреля неизвестные устроили драку со стрельбой. Об этом сообщили очевидцы.

«Конфликт произошел между местными возле входа в общежитие. Мужчины устроили потасовку со стрельбой», — пишет E1.ru, ссылаясь на очевидцев.

Инцидент произошел на Главной, 15а. Точная причина перепалки неизвестна. Очевидцы утверждают, что проблема заключается в магазине, который находится в самом общежитии. Там по ночам торгуют спиртным. В полицию по данному происшествию никто не обращался.

Ранее URA.RU сообщало о массовой драке студентов Уральского федерального университета в студенческом городке в Екатеринбурге. Предположительно, один из студентов использовал электрошокер. По данным очевидцев, одного студента отвезли в больницу с травмами. Однако в полиции эту информацию опровергли.