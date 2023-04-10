В Тюмени продают желтый гостевой дом в 30 соток за 65 миллионов рублей

Участок продается с тремя капитальными строениями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени на аукцион за 65 миллионов рублей выставлен жилой гостевой дом на участке 30 соток желтого цвета. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Гостевой дом желтого цвета 656 квадратных метров расположен на участке 30 соток. Здание формата „усадьба“. Находится в микрорайоне „Три сосны“ в 20 минутах от набережной города. Его стоимость 65 миллионов рублей», — пишет владелец в объявление.

По словам продавца, на участке находятся три капитальных строения: основной дом №1 с террасой и примыкающими к строению гаражом, гостевой жилой дом №2 полностью благоустроенный с отдельным въездом на территорию усадьбы, хозяйственный полноценный дом №3 благоустроенный с коммуникациями может выполнять функцию второго гостевого помещения.

В основном доме №1 находится банный комплекс с комнатами отдыха, гостиная с камином, прачечная, три спальни, гардероб, гараж на две машины. В отделке домов использованы материалы известных брендов: плитка Испания CREMA, ценные породы дерева — бук, ламинат 33 класс, венецианская штукатурка, покрытие с эффектом шелка Италия Manna Decoraza, обои York США, мозаика Италия La Mia Ceramica.

Ранее писали, что в Тюмени продают дом, внутри которого есть копия картины «Сикстинская мадонна» известного итальянского живописца Рафаэля Санти. Помимо этого, большинство комнат отличаются уникальным цветовым оформлением, как с полностью розовыми или почти золотыми тонами. Стоимость дома 14 миллионов рублей, владелец готов оформить скидку.