В Тюмени продается дом с разноцветными комнатами и Сикстинской мадонной. Фото

26 марта 2023 в 06:12 Размер текста - 17 +

Купить дом можно за 14 миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени продают дом, внутри которого есть копия картины «Сикстинская мадонна» известного итальянского живописца Рафаэля Санти. Также в размещенном на сервисе Avito объявлении отмечено, что жилье отличается «интересным» интерьером. «Дом из 3-х этажей. Два из них жилых т.е по факту по документам площадь составляет 280 кв. м., но на самом деле вы плюсом получите еще 100 (мансарда свободной площади). Площадь участка составляет 20 ар. На первом этаже располагается большая кухня-гостиная (кухонная зона + столовая), котельная, большая ванная комната, гардеробная. На втором этаже также большая гостиная зона и две большие спальни. Интересный дизайнерский ремонт придает дому уникальность и необычную атмосферу уюта», — указано в описании. На одной из фотографий интерьера также запечатлена копия картины живописца Рафаэля «Сикстинская Мадонна», которая имеет свои отличия от оригинала. Помимо этого, большинство комнат отличаются уникальным цветовым оформлением, как с полностью розовыми или почти золотыми тонами. Купить данный дом владельцы предлагают за 14 миллионов рублей, но они готовы оформить скидку.

В Тюмени продают дом, внутри которого есть копия картины «Сикстинская мадонна» известного итальянского живописца Рафаэля Санти. Также в размещенном на сервисе Avito объявлении отмечено, что жилье отличается «интересным» интерьером. «Дом из 3-х этажей. Два из них жилых т.е по факту по документам площадь составляет 280 кв. м., но на самом деле вы плюсом получите еще 100 (мансарда свободной площади). Площадь участка составляет 20 ар. На первом этаже располагается большая кухня-гостиная (кухонная зона + столовая), котельная, большая ванная комната, гардеробная. На втором этаже также большая гостиная зона и две большие спальни. Интересный дизайнерский ремонт придает дому уникальность и необычную атмосферу уюта», — указано в описании. На одной из фотографий интерьера также запечатлена копия картины живописца Рафаэля «Сикстинская Мадонна», которая имеет свои отличия от оригинала. Помимо этого, большинство комнат отличаются уникальным цветовым оформлением, как с полностью розовыми или почти золотыми тонами. Купить данный дом владельцы предлагают за 14 миллионов рублей, но они готовы оформить скидку.