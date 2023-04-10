The Washington Post выяснила содержание секретного документа США по весеннему наступлению ВСУ

11 апреля 2023 в 03:29 Размер текста - 17 +

Проблемы Украины с комплектованием ВСУ не даст ожидаемого результата в ходе контрнаступления, считают WP Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США считают, что проблемы Украины с комплектованием ВСУ не дадут добиться результата в ходе возможного контрнаступления весной. Об этом рассказали в американской прессе, сославшись на секретные документы американской разведки, которые просочились в сеть. «Информация, помеченная грифом „совершенно секретно“, говорит о значительных недостатках формирования и обеспечения сил и вероятности того, что контрнаступление ВСУ приведет лишь к скромным результатам», — передает The Washington Post содержание одного из секретных документов. Уточняется, что информация, представленная в нем, значительно отличается от публичных заявлений администрации президента США Джо Байдена о жизнеспособности ВСУ. По мнению издания, этот факт придаст смелости критикам, которые считают, что Штаты и НАТО должны больше делать для урегулирования конфликта мирным путем. Ранее в соцсети утекли секретные данные Пентагона, предположительно, о состоянии ВСУ. Полковник Виктор Литовкин заявил, что США специально «слили» секретные данные, чтобы отвести от себя обвинения в том, что они толкнули Украину на поражение. При этом в Белом доме сообщили, что утечка данных не повлияла на планы Штатов оказывать помощь Украине. Уточнялось, что США будут и дальше оказывать финансовую помощь украинской стороне, и поддерживать в весеннем контрнаступлении ВСУ на Крым. Ранее о нем заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Полковник запаса Сергей Хатылев заявлял, что ВСУ не смогут эффективно провести контрнаступление, поскольку они не создали группировку в три раза превышающую силы российской армии в зоне СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США считают, что проблемы Украины с комплектованием ВСУ не дадут добиться результата в ходе возможного контрнаступления весной. Об этом рассказали в американской прессе, сославшись на секретные документы американской разведки, которые просочились в сеть. «Информация, помеченная грифом „совершенно секретно“, говорит о значительных недостатках формирования и обеспечения сил и вероятности того, что контрнаступление ВСУ приведет лишь к скромным результатам», — передает The Washington Post содержание одного из секретных документов. Уточняется, что информация, представленная в нем, значительно отличается от публичных заявлений администрации президента США Джо Байдена о жизнеспособности ВСУ. По мнению издания, этот факт придаст смелости критикам, которые считают, что Штаты и НАТО должны больше делать для урегулирования конфликта мирным путем. Ранее в соцсети утекли секретные данные Пентагона, предположительно, о состоянии ВСУ. Полковник Виктор Литовкин заявил, что США специально «слили» секретные данные, чтобы отвести от себя обвинения в том, что они толкнули Украину на поражение. При этом в Белом доме сообщили, что утечка данных не повлияла на планы Штатов оказывать помощь Украине. Уточнялось, что США будут и дальше оказывать финансовую помощь украинской стороне, и поддерживать в весеннем контрнаступлении ВСУ на Крым. Ранее о нем заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Полковник запаса Сергей Хатылев заявлял, что ВСУ не смогут эффективно провести контрнаступление, поскольку они не создали группировку в три раза превышающую силы российской армии в зоне СВО.