Полковник запаса объяснил, почему контрнаступление ВСУ обречено на провал

Полковник запаса Хатылев: ВСУ не создали трехкратного преимущества личного состава перед контрнаступлением

11 апреля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

В контрнаступлении ВСУ нет смысла, так как они не смогли создать группировку войск, в три раза превышающую российскую Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины не смогут эффективно провести контрнаступление, поскольку они не создали группировку, в три раза превышающую силы российской армии в зоне СВО. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник запаса Сергей Хатылев. «Как Украина, не создав в три раза больше группировку, может наступать на каком-то направлении? Это только мясорубку устроить, как под Бахмутом. Смысла никакого нет абсолютно. Выполнить волю хозяев-американцев, показать, что украинские войска наступают куда-то, людей убивают. Это можно организовать, но они сегодня сами говорят, что запас боеприпасов на трое суток», — сказал Сергей Хатылев. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) собрали около 200 тысяч личного состава для контрнаступления. Он добавил, что, по некоторым источникам, их может быть до 400 тысяч человек. Пригожин подчеркнул, что не стоит недооценивать украинскую армию. Президент России Владимир Путин в ответ на заявления о масштабной подготовке Украины к контрнаступлению продемонстрировал хладнокровие и спокойствие.

Вооруженные силы Украины не смогут эффективно провести контрнаступление, поскольку они не создали группировку, в три раза превышающую силы российской армии в зоне СВО. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник запаса Сергей Хатылев. «Как Украина, не создав в три раза больше группировку, может наступать на каком-то направлении? Это только мясорубку устроить, как под Бахмутом. Смысла никакого нет абсолютно. Выполнить волю хозяев-американцев, показать, что украинские войска наступают куда-то, людей убивают. Это можно организовать, но они сегодня сами говорят, что запас боеприпасов на трое суток», — сказал Сергей Хатылев. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) собрали около 200 тысяч личного состава для контрнаступления. Он добавил, что, по некоторым источникам, их может быть до 400 тысяч человек. Пригожин подчеркнул, что не стоит недооценивать украинскую армию. Президент России Владимир Путин в ответ на заявления о масштабной подготовке Украины к контрнаступлению продемонстрировал хладнокровие и спокойствие.