Пермяк потребовал у виновницы ДТП полмиллиона рублей за ремонт автомобиля

Суд решил взыскать с ответчика деньги за ремонт автомобиля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Пермского края обратился в суд с иском к виновнице ДТП. Он потребовал, чтобы женщина выплатила материальный ущерб в размере 570 тысяч рублей, сообщается на сайте Краснокамского городского суда.

«Истец обратился в суд с иском к ответчику, требуя от нее выплаты материального ущерба в размере 570 тысяч рублей. Требования мотивировал тем, что в результате ДТП, в котором виновна ответчик, его автомобилю был причинен ущерб. Стоимость ремонта составила 1 028 700 рублей, но страховая компания выплатила только 400 тысяч рублей», — говорится в документе.

В судебном заседании представитель ответчика не согласился с иском. Суд решил частично удовлетворить исковые требования и взыскать с виновницы ДТП 411,5 тысяч рублей вместо 570 тысяч.

Ранее URA.RU писало, что жительница Перми подала в суд на виновника ДТП. Он должен потерпевшей 400 тысяч рублей за ремонт ее автомобиля.