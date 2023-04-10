10 апреля 2023

Пермяк потребовал у виновницы ДТП полмиллиона рублей за ремонт автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд решил взыскать с ответчика деньги за ремонт автомобиля Фото:

Житель Пермского края обратился в суд с иском к виновнице ДТП. Он потребовал, чтобы женщина выплатила материальный ущерб в размере 570 тысяч рублей, сообщается на сайте Краснокамского городского суда.

«Истец обратился в суд с иском к ответчику, требуя от нее выплаты материального ущерба в размере 570 тысяч рублей. Требования мотивировал тем, что в результате ДТП, в котором виновна ответчик, его автомобилю был причинен ущерб. Стоимость ремонта составила 1 028 700 рублей, но страховая компания выплатила только 400 тысяч рублей», — говорится в документе.

В судебном заседании представитель ответчика не согласился с иском. Суд решил частично удовлетворить исковые требования и взыскать с виновницы ДТП 411,5 тысяч рублей вместо 570 тысяч.

Ранее URA.RU писало, что жительница Перми подала в суд на виновника ДТП. Он должен потерпевшей 400 тысяч рублей за ремонт ее автомобиля.

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Житель Пермского края обратился в суд с иском к виновнице ДТП. Он потребовал, чтобы женщина выплатила материальный ущерб в размере 570 тысяч рублей, сообщается на сайте Краснокамского городского суда. «Истец обратился в суд с иском к ответчику, требуя от нее выплаты материального ущерба в размере 570 тысяч рублей. Требования мотивировал тем, что в результате ДТП, в котором виновна ответчик, его автомобилю был причинен ущерб. Стоимость ремонта составила 1 028 700 рублей, но страховая компания выплатила только 400 тысяч рублей», — говорится в документе. В судебном заседании представитель ответчика не согласился с иском. Суд решил частично удовлетворить исковые требования и взыскать с виновницы ДТП 411,5 тысяч рублей вместо 570 тысяч. Ранее URA.RU писало, что жительница Перми подала в суд на виновника ДТП. Он должен потерпевшей 400 тысяч рублей за ремонт ее автомобиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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