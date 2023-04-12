12 апреля 2023
11 апреля 2023

В тюменском селе вновь обнаружили очаг бешенства животных

В тюменском селе Шабаново вновь обнаружили очаг бешенства животных
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на Козью ферму. Деревня Корзуновская, Свердловская область, козлята, животноводство
Изоляция установлена в радиусе 3 километров неблагополучного пункта Фото:

В селе Шабаново Омутинского района (Тюменская область) снова ввели карантин по бешенству животных. Об этом сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Тюменской области.

«Карантин по бешенству животных вновь установили в селе Шабаново Омутинского района Тюменской области, только на этот раз по адресу улица Гагарина, дом 10. В неблагополучном пункте было запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных», — указано в документе.

Карантин был введен в селе с 12 апреля. Изоляция установлена в радиусе 3 километров.

Ранее в селе Шабаново Омутинского района (Тюменская область) объявлен карантин по бешенству животных. Для ликвидации введен карантин с 11 апреля. Еще позже в селе Шабанова был обнаружен очаг бешенства животных, а карантин введен с 6 апреля. Изоляция установлена в радиусе 3 километров.

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В селе Шабаново Омутинского района (Тюменская область) снова ввели карантин по бешенству животных. Об этом сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Тюменской области. «Карантин по бешенству животных вновь установили в селе Шабаново Омутинского района Тюменской области, только на этот раз по адресу улица Гагарина, дом 10. В неблагополучном пункте было запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных», — указано в документе. Карантин был введен в селе с 12 апреля. Изоляция установлена в радиусе 3 километров. Ранее в селе Шабаново Омутинского района (Тюменская область) объявлен карантин по бешенству животных. Для ликвидации введен карантин с 11 апреля. Еще позже в селе Шабанова был обнаружен очаг бешенства животных, а карантин введен с 6 апреля. Изоляция установлена в радиусе 3 километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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