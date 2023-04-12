В тюменском селе вновь обнаружили очаг бешенства животных

В тюменском селе Шабаново вновь обнаружили очаг бешенства животных

Изоляция установлена в радиусе 3 километров неблагополучного пункта Фото: Анна Майорова © URA.RU

В селе Шабаново Омутинского района (Тюменская область) снова ввели карантин по бешенству животных. Об этом сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Тюменской области.

«Карантин по бешенству животных вновь установили в селе Шабаново Омутинского района Тюменской области, только на этот раз по адресу улица Гагарина, дом 10. В неблагополучном пункте было запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных», — указано в документе.

Карантин был введен в селе с 12 апреля. Изоляция установлена в радиусе 3 километров.

Ранее в селе Шабаново Омутинского района (Тюменская область) объявлен карантин по бешенству животных. Для ликвидации введен карантин с 11 апреля. Еще позже в селе Шабанова был обнаружен очаг бешенства животных, а карантин введен с 6 апреля. Изоляция установлена в радиусе 3 километров.