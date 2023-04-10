В курганском округе возбудили первые уголовные дела из-за пожаров

В Целинном округе из-за пожаров возбудили два уголовных дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В Целинном округе Курганской области возбудили два уголовных дела из-за лесных пожаров. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Петр Скоробогатов в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера в нашем округе произошли два ландшафтных пожара, которые ушли в лес. Для нашего степного округа каждое дерево — достояние! Грозы в этот день не наблюдалось, а это с большой долей вероятности означает, что виноват человек. Заведено два уголовных дела», — написал Скоробогатов. Также он обратился к жителям округа и попросил их быть осторожными при обращении с огнем.

Ранее URA.RU писало, что глава региона Вадим Шумков заявлял о поимке первого виновника пожара в 2023 году. Позже в Курганской области с 5 апреля действует особый противопожарный режим. Также сообщалось, что в Целинном округе произошел пожар из-за старшего пожарного.