10 апреля 2023

В курганском округе возбудили первые уголовные дела из-за пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Малиновке. Курган, пожар, задымление, огонь, последствия пожара
В Целинном округе из-за пожаров возбудили два уголовных дела Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России

В Целинном округе Курганской области возбудили два уголовных дела из-за лесных пожаров. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Петр Скоробогатов в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера в нашем округе произошли два ландшафтных пожара, которые ушли в лес. Для нашего степного округа каждое дерево — достояние! Грозы в этот день не наблюдалось, а это с большой долей вероятности означает, что виноват человек. Заведено два уголовных дела», — написал Скоробогатов. Также он обратился к жителям округа и попросил их быть осторожными при обращении с огнем.

Ранее URA.RU писало, что глава региона Вадим Шумков заявлял о поимке первого виновника пожара в 2023 году. Позже в Курганской области с 5 апреля действует особый противопожарный режим. Также сообщалось, что в Целинном округе произошел пожар из-за старшего пожарного.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Целинном округе Курганской области возбудили два уголовных дела из-за лесных пожаров. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Петр Скоробогатов в соцсети «ВКонтакте». «Вчера в нашем округе произошли два ландшафтных пожара, которые ушли в лес. Для нашего степного округа каждое дерево — достояние! Грозы в этот день не наблюдалось, а это с большой долей вероятности означает, что виноват человек. Заведено два уголовных дела», — написал Скоробогатов. Также он обратился к жителям округа и попросил их быть осторожными при обращении с огнем. Ранее URA.RU писало, что глава региона Вадим Шумков заявлял о поимке первого виновника пожара в 2023 году. Позже в Курганской области с 5 апреля действует особый противопожарный режим. Также сообщалось, что в Целинном округе произошел пожар из-за старшего пожарного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...