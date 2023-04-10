Shot: в Белгороде БПЛА со взрывчаткой врезался в забор аэропорта

11 апреля 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Беспилотник подорвал забор аэропорта Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В забор международного аэропорта в Белгороде врезался беспилотник, начиненный взрывчаткой. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Аэропорт находится в 35 километрах от линии фронта. «БПЛА самолетного типа подорвал забор ограждения аэропорта Белгород им. В. Г. Шухова. При падении взрывное устройство сдетонировало», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что по предварительным данным пострадавших нет. Аэропорт приостановил работу. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.

В забор международного аэропорта в Белгороде врезался беспилотник, начиненный взрывчаткой. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Аэропорт находится в 35 километрах от линии фронта. «БПЛА самолетного типа подорвал забор ограждения аэропорта Белгород им. В. Г. Шухова. При падении взрывное устройство сдетонировало», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что по предварительным данным пострадавших нет. Аэропорт приостановил работу. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.