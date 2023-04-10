10 апреля 2023

Shot: в Белгороде БПЛА со взрывчаткой врезался в забор аэропорта

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Беспилотник подорвал забор аэропорта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В забор международного аэропорта в Белгороде врезался беспилотник, начиненный взрывчаткой. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Аэропорт находится в 35 километрах от линии фронта.

«БПЛА самолетного типа подорвал забор ограждения аэропорта Белгород им. В. Г. Шухова. При падении взрывное устройство сдетонировало», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что по предварительным данным пострадавших нет. Аэропорт приостановил работу.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.

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В забор международного аэропорта в Белгороде врезался беспилотник, начиненный взрывчаткой. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Аэропорт находится в 35 километрах от линии фронта. «БПЛА самолетного типа подорвал забор ограждения аэропорта Белгород им. В. Г. Шухова. При падении взрывное устройство сдетонировало», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что по предварительным данным пострадавших нет. Аэропорт приостановил работу. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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