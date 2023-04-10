Shot: в Белгороде БПЛА со взрывчаткой врезался в забор аэропорта

Беспилотник подорвал забор аэропорта
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В забор международного аэропорта в Белгороде врезался беспилотник, начиненный взрывчаткой. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Аэропорт находится в 35 километрах от линии фронта.
«БПЛА самолетного типа подорвал забор ограждения аэропорта Белгород им. В. Г. Шухова. При падении взрывное устройство сдетонировало», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что по предварительным данным пострадавших нет. Аэропорт приостановил работу.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!