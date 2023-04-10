В честь юбилея ВФСО «Динамо» проводят турнир по боксу Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) отпразднуют 100-летие Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо». Как сообщили URA.RU в пресс-службе спортобщества, в праздновании примут участие юные боксеры из четырех федеральных округов.

«С 10 по 16 апреля 2023 года в Магнитогорске пройдут всероссийские соревнования по боксу среди юношей 13-14 лет, посвященные 100-летию ВФСО „Динамо“. На Южный Урал съехались около 15 спортивных команд, представляющих Центральный, Приволжский, Уральский и Сибирский федеральные округа», — сообщили URA.RU в ВФСО «Динамо».

Там отметили, что соревнования пройдут на площадке Дворца спорта им. И.Х. Ромазана. Судейская коллегия сформирована из специалистов из разных регионов страны. Главным судьей соревнований является судья международной и всесоюзной категории Павлов.

Ранее в Челябинске состоялся чемпионат ФСБ по рукопашному бою. Соревнования прошли в здании ЧРО ВФСО «Динамо». По результатам 18 сотрудников ведомства получили звания мастеров спорта.

Соревнования проходят во Дворца спорта им. И.Х. Ромазана. Фото: пресс-служба ВФСО «Динамо»