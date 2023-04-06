Сотрудники ФСБ со всей России собрались в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске состоялся чемпионат ФСБ России по рукопашному бою, по итогам которого 18 сотрудников получили звания мастеров спорта РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. Чемпионат был посвящен 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

«Съехались около 40 спортивных команд, представляющих все федеральные округа России от Калининграда до Сахалина. Соревнования прошли на площадке Челябинского регионального общества ВФСО „Динамо“, председателем которого является начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Дмитрий Иванов», — уточнили в пресс-службе. По итогам чемпионата 18 сотрудников ведомства были признаны мастерами спорта РФ.

Лучшей в командном первенстве стала сборная Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Второе место заняла сборная из Москвы, третье — Северо-Западного федерального округа. Турнир проходил с 4 по 6 апреля.

Чемпионат проходил в Челябинске на площадке «Динамо» Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области