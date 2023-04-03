03 апреля 2023

В Челябинск приехали сотрудники ФСБ со всей России

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, фсб, спецслужбы
Сотрудников собрали для участие в спортивном турнире Фото:

В Челябинск на чемпионат ФСБ России по рукопашному бою приехали представители ведомства из всех управлений страны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, турнир продлится с 4 по 6 апреля.

«В столицу Южного Урала съехались около 40 спортивных команд, представляющих все федеральные округа России от Калининграда до Сахалина. Судейская коллегия сформирована из специалистов из разных регионов страны», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что турнир будет проходить в здании ЧРО ВФСО «Динамо». Главным судьей соревнований назначен вице-президент Общероссийской федерации рукопашного боя по УрФО Розалин Насибуллин.

Участники турнира в весовой категории до 73 килограммов будут бороться за специальный приз, учрежденный в честь старшего прапорщика УФСБ по Республике Дагестан Юнуса Гусейнова. Сотрудник погиб в 2012 году при исполнении служебных обязанностей.

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В Челябинск на чемпионат ФСБ России по рукопашному бою приехали представители ведомства из всех управлений страны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, турнир продлится с 4 по 6 апреля. «В столицу Южного Урала съехались около 40 спортивных команд, представляющих все федеральные округа России от Калининграда до Сахалина. Судейская коллегия сформирована из специалистов из разных регионов страны», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что турнир будет проходить в здании ЧРО ВФСО «Динамо». Главным судьей соревнований назначен вице-президент Общероссийской федерации рукопашного боя по УрФО Розалин Насибуллин. Участники турнира в весовой категории до 73 килограммов будут бороться за специальный приз, учрежденный в честь старшего прапорщика УФСБ по Республике Дагестан Юнуса Гусейнова. Сотрудник погиб в 2012 году при исполнении служебных обязанностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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