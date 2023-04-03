В Челябинск приехали сотрудники ФСБ со всей России

04 апреля 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Сотрудников собрали для участие в спортивном турнире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинск на чемпионат ФСБ России по рукопашному бою приехали представители ведомства из всех управлений страны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, турнир продлится с 4 по 6 апреля. «В столицу Южного Урала съехались около 40 спортивных команд, представляющих все федеральные округа России от Калининграда до Сахалина. Судейская коллегия сформирована из специалистов из разных регионов страны», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что турнир будет проходить в здании ЧРО ВФСО «Динамо». Главным судьей соревнований назначен вице-президент Общероссийской федерации рукопашного боя по УрФО Розалин Насибуллин. Участники турнира в весовой категории до 73 килограммов будут бороться за специальный приз, учрежденный в честь старшего прапорщика УФСБ по Республике Дагестан Юнуса Гусейнова. Сотрудник погиб в 2012 году при исполнении служебных обязанностей.

В Челябинск на чемпионат ФСБ России по рукопашному бою приехали представители ведомства из всех управлений страны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, турнир продлится с 4 по 6 апреля. «В столицу Южного Урала съехались около 40 спортивных команд, представляющих все федеральные округа России от Калининграда до Сахалина. Судейская коллегия сформирована из специалистов из разных регионов страны», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что турнир будет проходить в здании ЧРО ВФСО «Динамо». Главным судьей соревнований назначен вице-президент Общероссийской федерации рукопашного боя по УрФО Розалин Насибуллин. Участники турнира в весовой категории до 73 килограммов будут бороться за специальный приз, учрежденный в честь старшего прапорщика УФСБ по Республике Дагестан Юнуса Гусейнова. Сотрудник погиб в 2012 году при исполнении служебных обязанностей.