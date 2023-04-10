10 апреля 2023

Начальник скандальной пермской колонии избавился от приставки «врио»

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ФСИН, СИЗО, ИТК. архив., шеврон фсин
Михаил Пушин сменил Константина Макидона на посту начальника ИК-10 Фото:

Майор внутренней службы ГУФСИН по Пермскому краю Михаил Пушин стал полноценным начальником исправительной колонии №10 в Чусовском округе. Информация содержится в выписке из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Пушин Михаил Владимирович, должность: начальник ФКУ ИК-10 ГУФСИН РФ по Пермскому краю», — указано в выписке. С начала года Пушин руководил указанной колонией в статусе «врио».

URA.RU рассказывало, что в разное время в ИК-10 произошло несколько громких происшествий, связанных с осужденными, которые отбывают в ней наказание. В 2021 году заключенные вогнали в себя гвозди, протестуя против действий администрации исправительного учреждения. Спустя год один из заключенных совершил суицид, еще один был найден на территории промзоны колонии с отрезанной головой. На происшествие обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин.

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Майор внутренней службы ГУФСИН по Пермскому краю Михаил Пушин стал полноценным начальником исправительной колонии №10 в Чусовском округе. Информация содержится в выписке из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). «Пушин Михаил Владимирович, должность: начальник ФКУ ИК-10 ГУФСИН РФ по Пермскому краю», — указано в выписке. С начала года Пушин руководил указанной колонией в статусе «врио». URA.RU рассказывало, что в разное время в ИК-10 произошло несколько громких происшествий, связанных с осужденными, которые отбывают в ней наказание. В 2021 году заключенные вогнали в себя гвозди, протестуя против действий администрации исправительного учреждения. Спустя год один из заключенных совершил суицид, еще один был найден на территории промзоны колонии с отрезанной головой. На происшествие обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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