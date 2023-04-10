В Екатеринбурге поменяли схему выборов в гордуму, из-за которой конфликтовали два месяца

В Устав Екатеринбурга внесли поправку о выборах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гордума Екатеринбурга внесла поправки в Устав, предполагающие изменение схемы выборов. Соответствующее решение принято на заседании 11 апреля, передает корреспондент URA.RU. За проголосовали 27 депутатов (мэрии хватало 24-х), четверо — против, еще один воздержался.

Выборы пройдут в сентябре. Изначально по их итогам мэр Алексей Орлов хотел серьезно переформатировать орган: заблокировать переизбрание людей, связанных с бизнесменом Виталием Кочетковым («Мотив») и сместить близкого к Кочеткову спикера думы Игоря Володина. Чтобы сделать это было легче, Орлов и предложил поменять схему выборов. Сначала ее согласовали в резиденции губернатора, затем — в администрации президента РФ.

Однако депутаты, которых Орлов не включил в свои предвыборные списки, дали ему понять, что голосовать за документ не будут. Переговоры длились несколько недель, когда стало понятно, что договориться у Орлова не получается, в ситуацию вмешался губернатор Евгений Куйвашев.

По итогам серии встреч с участием (в разное время) его, Кочеткова, Орлова, Володина и вице-губернатора Олега Чемезова было решено, что действующие депутаты будут поддержаны. В обмен на это Кочетков и Володин гарантировали, что заседание 11 апреля пройдет без сенсаций.

Кроме того, вечером 10 апреля было реализовано решение по смене руководства «Водоканала». Гендиректора Евгения Лузгина сменил близкий к Кочеткову депутат Антон Гусев. Это дает миллиардеру полный контроль над предприятием.