Бастрыкин предложил ввести налог на труд мигрантов

11 апреля 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Бастрыкин предложил ввести «весомый налог» за использование труда мигрантов Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил установить «весомый налог» за использование рабочей силы мигрантов. Такая мера, по мнению главы ведомства, сможет мотивировать работодателей нанимать граждан РФ. «На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы», — заявил Бастрыкин в интервью «Интерфаксу». Председатель СК также отметил, что для снижения «социальной напряженности» необходимо «сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами России», обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий. Ранее глава ведомства объяснял, что трудовые мигранты в России совершают преступления из-за низкой образованности, малооплачиваемой работы и низкого уровня жизни. Чаще всего иностранные граждане покушаются на жизнь, половую неприкосновенность и собственность. Президент РФ Владимир Путин призывал силовиков ужесточить в стране контроль за миграционной обстановкой.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил установить «весомый налог» за использование рабочей силы мигрантов. Такая мера, по мнению главы ведомства, сможет мотивировать работодателей нанимать граждан РФ. «На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы», — заявил Бастрыкин в интервью «Интерфаксу». Председатель СК также отметил, что для снижения «социальной напряженности» необходимо «сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами России», обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий. Ранее глава ведомства объяснял, что трудовые мигранты в России совершают преступления из-за низкой образованности, малооплачиваемой работы и низкого уровня жизни. Чаще всего иностранные граждане покушаются на жизнь, половую неприкосновенность и собственность. Президент РФ Владимир Путин призывал силовиков ужесточить в стране контроль за миграционной обстановкой.