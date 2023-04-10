Бастрыкин объяснил, почему мигранты совершают преступления в РФ

Трудовые мигранты в России совершают преступления из-за низкой образованности, малооплачиваемой работы и низкого уровня жизни. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Большинство преступлений среди мигрантов совершают безработные, не имеющие постоянного источника дохода и профессионального образования», — передает слова Бастрыкина «Интерфакс». Он подчеркнул, что малообразованность как одна из причин преступлений подтверждается тем, что мигранты практически не совершают экономических преступлений, где требуется должный уровень подготовки, образования и навыков. Чаще всего мигранты покушаются на жизнь, половую неприкосновенность и собственность, заключил Бастрыкин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обращает пристальное внимание на нелегальных мигрантов, среди которых наблюдается высокий уровень преступности. В Санкт-Петербурге произошел инцидент, в котором мигрант оскорбил православных христиан, передают «
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