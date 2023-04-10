Бастрыкин объяснил, почему мигранты совершают преступления в РФ

Бастрыкин: мигранты совершают преступления из-за низкого уровня жизни
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Низкооплачиваемая работа толкает мигрантов на совершение преступлений, заявил Александр Бастрыкин Фото:

Трудовые мигранты в России совершают преступления из-за низкой образованности, малооплачиваемой работы и низкого уровня жизни. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Большинство преступлений среди мигрантов совершают безработные, не имеющие постоянного источника дохода и профессионального образования», — передает слова Бастрыкина «Интерфакс». Он подчеркнул, что малообразованность как одна из причин преступлений подтверждается тем, что мигранты практически не совершают экономических преступлений, где требуется должный уровень подготовки, образования и навыков. Чаще всего мигранты покушаются на жизнь, половую неприкосновенность и собственность, заключил Бастрыкин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обращает пристальное внимание на нелегальных мигрантов, среди которых наблюдается высокий уровень преступности. В Санкт-Петербурге произошел инцидент, в котором мигрант оскорбил православных христиан, передают «Невские новости».

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Трудовые мигранты в России совершают преступления из-за низкой образованности, малооплачиваемой работы и низкого уровня жизни. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Большинство преступлений среди мигрантов совершают безработные, не имеющие постоянного источника дохода и профессионального образования», — передает слова Бастрыкина «Интерфакс». Он подчеркнул, что малообразованность как одна из причин преступлений подтверждается тем, что мигранты практически не совершают экономических преступлений, где требуется должный уровень подготовки, образования и навыков. Чаще всего мигранты покушаются на жизнь, половую неприкосновенность и собственность, заключил Бастрыкин. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обращает пристальное внимание на нелегальных мигрантов, среди которых наблюдается высокий уровень преступности. В Санкт-Петербурге произошел инцидент, в котором мигрант оскорбил православных христиан, передают «Невские новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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