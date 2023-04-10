Задержанного ФСБ челябинского адвоката выпустили из СИЗО

11 апреля 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Олег Косенко не провел в СИЗО и трех недель Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России Челябинского адвоката Олега Косенко, задержанного ФСБ по обвинению в мошенничестве, выпустили из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял 11 апреля областной суд, рассмотрев апелляцию защиты, сообщили URA.RU сообщили участники процесса. «Суд удовлетворил ходатайство защиты. Мера пресечения в виде содержания под стражей отменена. Избран мера в виде домашнего ареста», — рассказали URA.RU коллеги Косенко. Косенко задержали 24 марта сотрудники УФСБ. Заявление на него подал его бывший клиент, фигурант уголовного дела в региональном управлении ПФР Александр Орехов. Осужденный на 4 года лишения свободы, он заявил, что Косенко не выполнил свою работу, при этом получив миллионный гонорар — то есть, фактически, похитил выплаченные деньги. Решением Центрального районного суда Косенко взяли под стражу. За юриста вступились его коллеги. Президент адвокатской палаты региона Иван Казаков отправлял письма на имя председателя областного суда Вячеслава Малашковца и руководителя следственного управления СКР по региону Петра Решетникова. В письме Малашковцу Косенко указывал на неправильные действия судьи Нели Яруллиной и просил его разобраться в инциденте. Решетникова же он просил повлиять на решение следственной группы привлечь к уголовному делу адвокатов в качестве свидетелей. На заседание суда пришли два десятка адвокатов Олега Косенко Фото: Сергей Петров © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинского адвоката Олега Косенко, задержанного ФСБ по обвинению в мошенничестве, выпустили из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял 11 апреля областной суд, рассмотрев апелляцию защиты, сообщили URA.RU сообщили участники процесса. «Суд удовлетворил ходатайство защиты. Мера пресечения в виде содержания под стражей отменена. Избран мера в виде домашнего ареста», — рассказали URA.RU коллеги Косенко. Косенко задержали 24 марта сотрудники УФСБ. Заявление на него подал его бывший клиент, фигурант уголовного дела в региональном управлении ПФР Александр Орехов. Осужденный на 4 года лишения свободы, он заявил, что Косенко не выполнил свою работу, при этом получив миллионный гонорар — то есть, фактически, похитил выплаченные деньги. Решением Центрального районного суда Косенко взяли под стражу. За юриста вступились его коллеги. Президент адвокатской палаты региона Иван Казаков отправлял письма на имя председателя областного суда Вячеслава Малашковца и руководителя следственного управления СКР по региону Петра Решетникова. В письме Малашковцу Косенко указывал на неправильные действия судьи Нели Яруллиной и просил его разобраться в инциденте. Решетникова же он просил повлиять на решение следственной группы привлечь к уголовному делу адвокатов в качестве свидетелей.