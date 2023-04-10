10 апреля 2023

Задержанного ФСБ челябинского адвоката выпустили из СИЗО

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
Олег Косенко не провел в СИЗО и трех недель Фото:
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Челябинского адвоката Олега Косенко, задержанного ФСБ по обвинению в мошенничестве, выпустили из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял 11 апреля областной суд, рассмотрев апелляцию защиты, сообщили URA.RU сообщили участники процесса.

«Суд удовлетворил ходатайство защиты. Мера пресечения в виде содержания под стражей отменена. Избран мера в виде домашнего ареста», — рассказали URA.RU коллеги Косенко.

Косенко задержали 24 марта сотрудники УФСБ. Заявление на него подал его бывший клиент, фигурант уголовного дела в региональном управлении ПФР Александр Орехов. Осужденный на 4 года лишения свободы, он заявил, что Косенко не выполнил свою работу, при этом получив миллионный гонорар — то есть, фактически, похитил выплаченные деньги. Решением Центрального районного суда Косенко взяли под стражу.

За юриста вступились его коллеги. Президент адвокатской палаты региона Иван Казаков отправлял письма на имя председателя областного суда Вячеслава Малашковца и руководителя следственного управления СКР по региону Петра Решетникова. В письме Малашковцу Косенко указывал на неправильные действия судьи Нели Яруллиной и просил его разобраться в инциденте. Решетникова же он просил повлиять на решение следственной группы привлечь к уголовному делу адвокатов в качестве свидетелей.

Апелляция на арест адвоката Олега Косенко, Челябинск
На заседание суда пришли два десятка адвокатов Олега Косенко
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Челябинского адвоката Олега Косенко, задержанного ФСБ по обвинению в мошенничестве, выпустили из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял 11 апреля областной суд, рассмотрев апелляцию защиты, сообщили URA.RU сообщили участники процесса. «Суд удовлетворил ходатайство защиты. Мера пресечения в виде содержания под стражей отменена. Избран мера в виде домашнего ареста», — рассказали URA.RU коллеги Косенко. Косенко задержали 24 марта сотрудники УФСБ. Заявление на него подал его бывший клиент, фигурант уголовного дела в региональном управлении ПФР Александр Орехов. Осужденный на 4 года лишения свободы, он заявил, что Косенко не выполнил свою работу, при этом получив миллионный гонорар — то есть, фактически, похитил выплаченные деньги. Решением Центрального районного суда Косенко взяли под стражу. За юриста вступились его коллеги. Президент адвокатской палаты региона Иван Казаков отправлял письма на имя председателя областного суда Вячеслава Малашковца и руководителя следственного управления СКР по региону Петра Решетникова. В письме Малашковцу Косенко указывал на неправильные действия судьи Нели Яруллиной и просил его разобраться в инциденте. Решетникова же он просил повлиять на решение следственной группы привлечь к уголовному делу адвокатов в качестве свидетелей.
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