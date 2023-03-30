Президент челябинской палаты адвокатов вступился за задержанного ФСБ коллегу

На действия судьи пожаловались председателю Челябинского областного суда Вячеславу Малашковцу (на фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент адвокатской палаты Челябинской области Иван Казаков вступился за своего коллегу Олега Косенко, задержанного ФСБ по обвинению в мошенничестве. Казаков направил письмо на имя председателя областного суда Вячеслава Малашковца с просьбой оценить действия судьи Нели Яруллиной, которая не допустила до защиты адвокатов, заявившихся представлять интересы Косенко в суде. Письмо появилось в распоряжении редакции URA.RU.

«Часть 1 статьи 50 УПК РФ наделяет обвиняемого правом пригласить несколько защитников. При этом данная норма не наделят суд правом определять какое количество защитников может быть приглашено обвиняемым», — указывает Казаков в письме.

По мнению президента палаты, Яруллина своими действиями нарушила не только нормы уголовно-процессуального права, но и нормы судейской этики. Судья, по словам Казакова, знала, что адвокаты ждут у здания суда и готовы принять участие в рассмотрении дела. Но вольное толкование закона привело к нарушению права на защиту обвиняемого.

Косенко был задержан сотрудниками УФСБ по региону днем 24 марта. Ему предъявили обвинения в мошенничестве. Заявление на него написал бывший клиент, фигурант уголовного дело в челябинском ПФР Александр Орехов, который в настоящий момент отбывает срок в колонии. В заявлении Орехов указал, что Косенко не выполнил свою работу, а просто забрал свой миллионный гонорар.

На следующий день после задержания Косенко избрали меру пресечения. К зданию суда пришло свыше 20 адвокатов. Однако до заседания допустили только одного — Анастасию Татарченко. Она не смогла убедить суд применить меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Косенко отправили в СИЗО на два месяца.