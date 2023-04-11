Картаполов: новые правила призыва коснутся всех военнообязанных

Депутат Картаполов: повестки будут приходить всем военнообязанным гражданам через сайт «Госуслуг»

11 апреля 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Повестки будут приходить через сайт «Госуслуги», отметил Андрей Картаполов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Все военнообязанные граждане будут получать повестки через сайт «Госуслуги». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть [новые правила будут действовать] для всех граждан, которые находятся в запасе», — заявил Андрей Картаполов. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что в России не планируется проведение второй волны мобилизации. По его словам, в России на данный момент не проходят мероприятия по призыву граждан, пребывающих в запасе. Ранее на сайте «Госуслугах» была возвращена функция удаления аккаунта. Она была недоступна из-за случаев взлома личных аккаунтов. В конце марта начальник ГОМУ Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что мобилизации не будет. По его словам, мобилизованных хватает на поле боя, его слова передает «Федеральное агентство новостей».

Все военнообязанные граждане будут получать повестки через сайт «Госуслуги». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть [новые правила будут действовать] для всех граждан, которые находятся в запасе», — заявил Андрей Картаполов. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что в России не планируется проведение второй волны мобилизации. По его словам, в России на данный момент не проходят мероприятия по призыву граждан, пребывающих в запасе. Ранее на сайте «Госуслугах» была возвращена функция удаления аккаунта. Она была недоступна из-за случаев взлома личных аккаунтов. В конце марта начальник ГОМУ Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что мобилизации не будет. По его словам, мобилизованных хватает на поле боя, его слова передает «Федеральное агентство новостей».