Картаполов: новые правила призыва коснутся всех военнообязанных

Депутат Картаполов: повестки будут приходить всем военнообязанным гражданам через сайт «Госуслуг»
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Осенний призыв в военкомате Мотовилихинского и Ордженикидзевского района. Пермь, призывники, военкомат, повестка в армию, призыв в армию
Повестки будут приходить через сайт «Госуслуги», отметил Андрей Картаполов Фото:

Все военнообязанные граждане будут получать повестки через сайт «Госуслуги». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть [новые правила будут действовать] для всех граждан, которые находятся в запасе», — заявил Андрей Картаполов. Его слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что в России не планируется проведение второй волны мобилизации. По его словам, в России на данный момент не проходят мероприятия по призыву граждан, пребывающих в запасе.

Ранее на сайте «Госуслугах» была возвращена функция удаления аккаунта. Она была недоступна из-за случаев взлома личных аккаунтов.

В конце марта начальник ГОМУ Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что мобилизации не будет. По его словам, мобилизованных хватает на поле боя, его слова передает «Федеральное агентство новостей».

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Все военнообязанные граждане будут получать повестки через сайт «Госуслуги». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть [новые правила будут действовать] для всех граждан, которые находятся в запасе», — заявил Андрей Картаполов. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что в России не планируется проведение второй волны мобилизации. По его словам, в России на данный момент не проходят мероприятия по призыву граждан, пребывающих в запасе. Ранее на сайте «Госуслугах» была возвращена функция удаления аккаунта. Она была недоступна из-за случаев взлома личных аккаунтов. В конце марта начальник ГОМУ Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что мобилизации не будет. По его словам, мобилизованных хватает на поле боя, его слова передает «Федеральное агентство новостей».
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