Александра Кирксова собирается в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Советник губернатора ЯНАО Александра Кирксова отказалась от должности заместителя губернатора ради переезда в Москву. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона.

«Александра Кирксова собирается в отставку, несмотря на то, что ей предложили должность замгубернатора. Увольнение связано с переездом в Москву», — сообщил инсайдер.

По информации источника, глава Ямала Дмитрий Артюхов хотел поставить Кирксову на место Татьяны Бучковой, которую отправляют в Совет Федерации. Однако Кирксова заявила о своем переезде по семейным обстоятельствам в столицу, чем нарушила планы Артюхова. Говорят, по этой причине губернатор и хочет поменять члена Совета Федерации от ЯНАО Елену Зленко местами с Татьяной Бучковой.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов уже нашел человека на место Александры Кирксовой. Должность советника губернатора получит замруководителя департамента внутренней политики Олеся Нестеренко.