Украинцы потребовали от Зеленского разместить в стране ядерное оружие США

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием разместить американское ядерное оружие. Соответствующая петиция размещена на сайте главы страны.
«Разместить ядерное оружие США на территории Украины или сделать Украину государством с собственным ядерным вооружением», — предлагает автор инициативы. В настоящий момент ее поддержали 100 человек. Для того чтобы Зеленский мог ее официально рассмотреть, петиция должна набрать 25 тысяч голосов за три месяца.
Ранее на сайте президента Украины также появлялась петиция с просьбой запретить использование снарядов с обедненным ураном. Пока данная просьба не набрала нужного количество голосов для рассмотрения. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о планах разместить тактическое ядерное оружие в республике Беларусь.
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На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием разместить американское ядерное оружие. Соответствующая петиция размещена на сайте главы страны. «Разместить ядерное оружие США на территории Украины или сделать Украину государством с собственным ядерным вооружением», — предлагает автор инициативы. В настоящий момент ее поддержали 100 человек. Для того чтобы Зеленский мог ее официально рассмотреть, петиция должна набрать 25 тысяч голосов за три месяца. Ранее на сайте президента Украины также появлялась петиция с просьбой запретить использование снарядов с обедненным ураном. Пока данная просьба не набрала нужного количество голосов для рассмотрения. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о планах разместить тактическое ядерное оружие в республике Беларусь.