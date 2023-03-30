Медведев назвал апокалиптическим бредом идею о размещении ядерного оружия на Украине

30 марта 2023 в 21:55 Размер текста - 17 +

Медведев ответил на петицию о размещении на Украине ядерного оружия США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Требование разместить американское ядерное оружие на Украине является «апокалиптическим бредом», на который Россия может ответить «петицией» о превентивном ядерном ударе. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Какие-то самые активные нацики в Киеве опубликовали петицию к своему наркопрезиденту о „возобновлении ядерного статуса Украины“ <…> И как же отвечать нашим гражданам на этот апокалиптический бред? Можно, вероятно, в форме российской петиции о незамедлительном упреждающем (превентивном) применении российского ядерного оружия», — написал Медведев в Telegram . Он также сыронизировал по поводу масштабной военной помощи, которую Запад оказывает Киеву. «Танки и ракеты поставляют, самолеты почти готовы давать. Глядишь, и ядерное оружие свое отдадут. Не жалко для хороших людей», — добавил зампред Совбеза РФ. Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием разместить в стране американское ядерное оружие. Для того чтобы глава государства мог ее официально рассмотреть, документ должен набрать 25 тысяч голосов за три месяца. 1 февраля в МИД Украины заявили, что Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе страны, однако у него пока нет готового предложения, как это могло бы выглядеть. Польский генерал допускал, что Украина может иметь ядерное оружие, так как у нее есть все необходимое для его создания. Выступая на Мюнхенской конференции, Зеленский заявил, что разорвет Будапештский меморандум, который предусматривает отказ от ядерного вооружения, если ему не предоставят гарантий безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Требование разместить американское ядерное оружие на Украине является «апокалиптическим бредом», на который Россия может ответить «петицией» о превентивном ядерном ударе. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Какие-то самые активные нацики в Киеве опубликовали петицию к своему наркопрезиденту о „возобновлении ядерного статуса Украины“ <…> И как же отвечать нашим гражданам на этот апокалиптический бред? Можно, вероятно, в форме российской петиции о незамедлительном упреждающем (превентивном) применении российского ядерного оружия», — написал Медведев в Telegram. Он также сыронизировал по поводу масштабной военной помощи, которую Запад оказывает Киеву. «Танки и ракеты поставляют, самолеты почти готовы давать. Глядишь, и ядерное оружие свое отдадут. Не жалко для хороших людей», — добавил зампред Совбеза РФ. Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием разместить в стране американское ядерное оружие. Для того чтобы глава государства мог ее официально рассмотреть, документ должен набрать 25 тысяч голосов за три месяца. 1 февраля в МИД Украины заявили, что Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе страны, однако у него пока нет готового предложения, как это могло бы выглядеть. Польский генерал допускал, что Украина может иметь ядерное оружие, так как у нее есть все необходимое для его создания. Выступая на Мюнхенской конференции, Зеленский заявил, что разорвет Будапештский меморандум, который предусматривает отказ от ядерного вооружения, если ему не предоставят гарантий безопасности.