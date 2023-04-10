Пьяный вахтовик в ЯНАО кидался тапками в пассажирку поезда

В жительницу ЯНАО в поезде бросали тапки и еду Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ЯНАО пьяный вахтовик без объяснения причин кидал в пассажирку поезда тапки и еду. Об этом корреспонденту на условиях анонимности рассказала читательница URA.RU, которая стала участницей инцидента.

«В Новом Уренгое сел пьяный вахтовик, полиция рейд перед посадкой не проводила, хотя обычно они в Новом Уренгое снимают пьяных с рейса. В поезде он еще выпил и стал буянить: бросался тапками, кружкой и едой. Потом за термос взялся и тогда его уже остановили», — делится собеседница.

Девушка добавила, что угомонить дебошира помог проводник, который уложил его спать. Но спустя время, нетрезвому попутчику стало плохо: мужчину стошнило на соседей с нижней полки. «Из-за случившего мы написали заявление. В Ноябрьске его должны были снять с поезда», — добавила она.

Агентство направило запрос в Управление на транспорте МВД России по УрФО. Ответ готовится.

Ранее проводницы рассказывали, что боятся ездить в ЯНАО из-за пьяных вахтовиков. Сотрудницы жаловались на поведение работающих вахтой, которые неадекватно ведут себя в поездах.