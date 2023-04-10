Тюменцы вынуждены продавать бизнес из-за решения Госдумы РФ

Новый законопроект оставит без прибыли всех участников вейп-индустрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские предприниматели начали массово продавать бизнес из-за новых правил продажи никотиносодержащей продукции, которые сегодня, 11 апреля, рассмотрят депутаты Госдумы РФ. О попытках избавиться от бизнеса, который вскоре может стать убыточным, URA.RU рассказал менеджер одного из магазинов федеральной сети вейп-шопов.

«Мы уже несколько дней думаем, что придется скоро сокращать количество точек в городе, да и по всей России. Если все поправки, которые в думе предлагают, будут приняты, цены вырастут в два раза, а часть товара просто навсегда исчезнет из ассортимента. При таком раскладе мы быстро станем банкротами», — пояснил URA.RU собеседник.

В Госдуме предлагают запретить использование ароматизаторов в жидкостях для вейпов. Под запретом окажутся скидки и акции на весь ассортимент магазинов. Владельцы бизнеса так же не смогут проводить акции и распродажи. Предполагается, что это снизит интерес к никотину у несовершеннолетних. «На деле мы получим практически полный запрет для всех, а многие вернутся с безвкусных жидкостей на традиционный табак», — предположил в беседе с URA.RU источник.

Рассмотрение законопроекта в Госдуме анонсировали 6 апреля. Согласно анализу доски объявлений Avito, за пять дней на площадке выставили 15 объявлений о продаже вейп-бизнеса. Ранее URA.RU рассказало, что на продажу так же массово выставили большое количество салонов красоты.