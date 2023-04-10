10 апреля 2023

РЖД запустят в ХМАО дополнительные пригородные поезда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, поезд, локомотив, ржд, жд, железная дорога
Летом между Сургутом и Нижневартовском будет ездить дополнительный поезд Фото:

В расписании пригородных поездов РЖД в ХМАО в мае произойдут изменения: появится новый маршрут, связывающий Сургут и Нижневартовск. Пресс-служба Сургутского отделения Свердловской железной дороги сообщила, что с 28 мая ежедневно между двумя городами округа будет курсировать дополнительный пассажирский состав.

«С 28 мая по 28 октября назначены ежедневные пригородные поезда №7496 Сургут — Нижневартовск и №6097 Нижневартовск — Сургут. Рейсы будут запущены в связи с сезонным увеличением пассажиропотока», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время добраться из Сургута в Нижневартовск можно на проходящих поездах из Адлера, Волгограда, Екатеринбурга и других городов России. Цена места в плацкарте — от 1300 рублей. Летом билет на электричку по этому маршруту будет стоить порядка 500 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что РЖД запустят дополнительные поезда между Нижневартовском и Екатеринбургом. Они будут ездить по четным числам.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В расписании пригородных поездов РЖД в ХМАО в мае произойдут изменения: появится новый маршрут, связывающий Сургут и Нижневартовск. Пресс-служба Сургутского отделения Свердловской железной дороги сообщила, что с 28 мая ежедневно между двумя городами округа будет курсировать дополнительный пассажирский состав. «С 28 мая по 28 октября назначены ежедневные пригородные поезда №7496 Сургут — Нижневартовск и №6097 Нижневартовск — Сургут. Рейсы будут запущены в связи с сезонным увеличением пассажиропотока», — рассказали в пресс-службе. В настоящее время добраться из Сургута в Нижневартовск можно на проходящих поездах из Адлера, Волгограда, Екатеринбурга и других городов России. Цена места в плацкарте — от 1300 рублей. Летом билет на электричку по этому маршруту будет стоить порядка 500 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что РЖД запустят дополнительные поезда между Нижневартовском и Екатеринбургом. Они будут ездить по четным числам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...