РЖД запустят в ХМАО дополнительные пригородные поезда

11 апреля 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Летом между Сургутом и Нижневартовском будет ездить дополнительный поезд Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В расписании пригородных поездов РЖД в ХМАО в мае произойдут изменения: появится новый маршрут, связывающий Сургут и Нижневартовск. Пресс-служба Сургутского отделения Свердловской железной дороги сообщила, что с 28 мая ежедневно между двумя городами округа будет курсировать дополнительный пассажирский состав. «С 28 мая по 28 октября назначены ежедневные пригородные поезда №7496 Сургут — Нижневартовск и №6097 Нижневартовск — Сургут. Рейсы будут запущены в связи с сезонным увеличением пассажиропотока», — рассказали в пресс-службе. В настоящее время добраться из Сургута в Нижневартовск можно на проходящих поездах из Адлера, Волгограда, Екатеринбурга и других городов России. Цена места в плацкарте — от 1300 рублей. Летом билет на электричку по этому маршруту будет стоить порядка 500 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что РЖД запустят дополнительные поезда между Нижневартовском и Екатеринбургом. Они будут ездить по четным числам.

В расписании пригородных поездов РЖД в ХМАО в мае произойдут изменения: появится новый маршрут, связывающий Сургут и Нижневартовск. Пресс-служба Сургутского отделения Свердловской железной дороги сообщила, что с 28 мая ежедневно между двумя городами округа будет курсировать дополнительный пассажирский состав. «С 28 мая по 28 октября назначены ежедневные пригородные поезда №7496 Сургут — Нижневартовск и №6097 Нижневартовск — Сургут. Рейсы будут запущены в связи с сезонным увеличением пассажиропотока», — рассказали в пресс-службе. В настоящее время добраться из Сургута в Нижневартовск можно на проходящих поездах из Адлера, Волгограда, Екатеринбурга и других городов России. Цена места в плацкарте — от 1300 рублей. Летом билет на электричку по этому маршруту будет стоить порядка 500 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что РЖД запустят дополнительные поезда между Нижневартовском и Екатеринбургом. Они будут ездить по четным числам.