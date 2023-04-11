В Госдуме предложили усилить границы РФ из-за угрозы биовойны

Депутат Госдумы Гусев предложил создать биологический миграционный контроль
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В России необходимо усилить миграционный контроль, сказал Виктор Гусев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США готовят против России новое биологическое оружие, поэтому в РФ необходимо усилить контроль на границах, чтобы не допустить завоза в страну новых заболеваний. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, входящий в рабочую группу при Минобороны РФ, Дмитрий Гусев (фракция «Справедливая Россия — За Правду») после расследования парламентской комиссии о биолабораториях США.

«Нам необходимо усилить эпидемиологический контроль в условиях биовойны. Нам требуется в кратчайшие сроки создать целую защитную систему, которая остановит вражеские вирусы и штаммы на границах России. Это касается не только доскональной проверки товаров и продуктов из недружественных стран. Самое главное — биологический миграционный контроль», — сказал Дмитрий Гусев.

Он объяснил, что данные меры необходимы в связи с подготовкой нового оружия против России. «Военное биооружие США больше не миф. Оно разрабатывалось в пятидесяти тайных лабораториях на Украине, чтобы убивать русских. Вполне вероятно, эти разработки ведутся и в других странах. Россия лучше большинства стран справилась с угрозой коронавирусной пандемии, происхождение которой тоже изучено не до конца. Это значит, что опыт и ресурсы для предотвращения биоугрозы у нас имеются. Мы обязательно победим», — отметил депутат.

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США готовят против России новое биологическое оружие, поэтому в РФ необходимо усилить контроль на границах, чтобы не допустить завоза в страну новых заболеваний. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, входящий в рабочую группу при Минобороны РФ, Дмитрий Гусев (фракция «Справедливая Россия — За Правду») после расследования парламентской комиссии о биолабораториях США. «Нам необходимо усилить эпидемиологический контроль в условиях биовойны. Нам требуется в кратчайшие сроки создать целую защитную систему, которая остановит вражеские вирусы и штаммы на границах России. Это касается не только доскональной проверки товаров и продуктов из недружественных стран. Самое главное — биологический миграционный контроль», — сказал Дмитрий Гусев. Он объяснил, что данные меры необходимы в связи с подготовкой нового оружия против России. «Военное биооружие США больше не миф. Оно разрабатывалось в пятидесяти тайных лабораториях на Украине, чтобы убивать русских. Вполне вероятно, эти разработки ведутся и в других странах. Россия лучше большинства стран справилась с угрозой коронавирусной пандемии, происхождение которой тоже изучено не до конца. Это значит, что опыт и ресурсы для предотвращения биоугрозы у нас имеются. Мы обязательно победим», — отметил депутат.
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