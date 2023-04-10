Курганский госпиталь ветеранов войн создает систему реабилитации

11 апреля 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Три врача госпиталя прошли профессиональную переподготовку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганский госпиталь ветеранов войн создает систему медицинской реабилитации, в том числе для раненых участников СВО. Три врача учреждения прошли профессиональную переподготовку, сообщается на странице госпиталя в соцсети «ВКонтакте». «Продолжается кропотливая работа по созданию системы медицинской реабилитации. Сразу три специалиста (неврологи, кардиолог) получили дипломы о профессиональной переподготовке „Врач ФРМ“ (физическая реабилитационная медицина). Поздравляем коллег!» — говорится в сообщении госпиталя. Врачи получили дипломы Тюменского ГМУ. Ранее URA.RU писало, что в курганском госпитале начали лечить участников СВО. Об этом в феврале 2023 года рассказал губернатор Вадим Шумков. Он отметил, что согласной новой системе, восстановление и дополнительные оперативные вмешательства, связанные с лечением после ранений, будут проводить в госпитале, а санаторно-курортное лечение — в санатории «Озеро Медвежье».

Курганский госпиталь ветеранов войн создает систему медицинской реабилитации, в том числе для раненых участников СВО. Три врача учреждения прошли профессиональную переподготовку, сообщается на странице госпиталя в соцсети «ВКонтакте». «Продолжается кропотливая работа по созданию системы медицинской реабилитации. Сразу три специалиста (неврологи, кардиолог) получили дипломы о профессиональной переподготовке „Врач ФРМ“ (физическая реабилитационная медицина). Поздравляем коллег!» — говорится в сообщении госпиталя. Врачи получили дипломы Тюменского ГМУ. Ранее URA.RU писало, что в курганском госпитале начали лечить участников СВО. Об этом в феврале 2023 года рассказал губернатор Вадим Шумков. Он отметил, что согласной новой системе, восстановление и дополнительные оперативные вмешательства, связанные с лечением после ранений, будут проводить в госпитале, а санаторно-курортное лечение — в санатории «Озеро Медвежье».