10 апреля 2023

Курганский госпиталь ветеранов войн создает систему реабилитации

© Служба новостей «URA.RU»
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Стационар ЦГКБ №3 на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, отделение реабилитации, лечебная физкультура, реабилитация после болезни
Три врача госпиталя прошли профессиональную переподготовку Фото:

Курганский госпиталь ветеранов войн создает систему медицинской реабилитации, в том числе для раненых участников СВО. Три врача учреждения прошли профессиональную переподготовку, сообщается на странице госпиталя в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжается кропотливая работа по созданию системы медицинской реабилитации. Сразу три специалиста (неврологи, кардиолог) получили дипломы о профессиональной переподготовке „Врач ФРМ“ (физическая реабилитационная медицина). Поздравляем коллег!» — говорится в сообщении госпиталя. Врачи получили дипломы Тюменского ГМУ.

Ранее URA.RU писало, что в курганском госпитале начали лечить участников СВО. Об этом в феврале 2023 года рассказал губернатор Вадим Шумков. Он отметил, что согласной новой системе, восстановление и дополнительные оперативные вмешательства, связанные с лечением после ранений, будут проводить в госпитале, а санаторно-курортное лечение — в санатории «Озеро Медвежье».

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Курганский госпиталь ветеранов войн создает систему медицинской реабилитации, в том числе для раненых участников СВО. Три врача учреждения прошли профессиональную переподготовку, сообщается на странице госпиталя в соцсети «ВКонтакте». «Продолжается кропотливая работа по созданию системы медицинской реабилитации. Сразу три специалиста (неврологи, кардиолог) получили дипломы о профессиональной переподготовке „Врач ФРМ“ (физическая реабилитационная медицина). Поздравляем коллег!» — говорится в сообщении госпиталя. Врачи получили дипломы Тюменского ГМУ. Ранее URA.RU писало, что в курганском госпитале начали лечить участников СВО. Об этом в феврале 2023 года рассказал губернатор Вадим Шумков. Он отметил, что согласной новой системе, восстановление и дополнительные оперативные вмешательства, связанные с лечением после ранений, будут проводить в госпитале, а санаторно-курортное лечение — в санатории «Озеро Медвежье».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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