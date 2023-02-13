В курганском госпитале для ветеранов оказали помощь 24 бойцам СВО (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Курганский госпиталь для ветеранов войн включен в систему лечения и восстановления участников специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале 14 февраля после посещения госпиталя.

«Учреждение вовлечено в восстановление участников СВО. С учетом поступившего сегодня Алексея, получившего контузию, госпиталь прошло уже 24 человека. Вместе с тем с учетом мобилизации система должна быть дополнительно перенастроена и готова к более гибкой работе с нашими парнями по принципу единого центра. Восстановление и дополнительные оперативные вмешательства, связанные с лечением после ранений, будет осуществлять сам госпиталь, а санаторно-курортное лечение будет проводить курорт „Озеро Медвежье“», — пишет Шумков в своем telegram-канале.

Губернатор поручил принимать и отрабатывать обращения от участников СВО в любой форме, в том числе присланные на мессенджеры госпиталя. При этом перечень подтверждающих документов просить «минимально-оптимальный». Справки будут помогать оформлять сотрудники госпиталя вместе с военкоматом.

Шумков пообщался с участником СВО Алексеем, который получил контузию. «Путь прошел длинный — от Кременной до Сватово и Лимана. Простой. Скромный. Настоящий. Будем лечить», — написал губернатор о военнослужащем.

Ранее URA.RU писало, что в курганском госпитале для ветеранов сменился руководитель. С 6 февраля 2023 года учреждение возглавил Владимир Семенов, который прибыл из Тюмени и некоторое время работал главврачом Шадринской ЦРБ. Сейчас в госпитале проводится модернизация, запланированы работы на сумму более 45 млн рублей.

Губернатор Вадим Шумков посетил Курганский областной госпиталь для ветеранов войн, где в феврале 2023 года был назначен новый начальник фото: telegram-канал силаVправде (V.Шумков)

Шумков пообщался с контуженным участником СВО Алексеем, который восстанавливается в госпитале для ветеранов войн. Пока лечение в Кургане прошли 24 участника СВО фото: telegram-канал силаVправде (V.Шумков)