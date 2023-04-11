Кто и какие данные будет передавать в военкоматы

Органы госвласти будут передавать информацию о призывниках в военкоматы
новость из сюжетаПризыв — 2023
Поправки, которые 11 апреля рассмотрит Госдума, предполагают новые требования к органам госвласти и работодателям по исполнению гражданами воинской обязанности. URA.RU приводит информацию о том, кто и какие данные о призывниках будет передавать в военкоматы.
Кто будет обязан передавать данные в соответствии с новыми поправками?
- МВД (в случаях, когда гражданин меняет место жительства или регистрацию);
- Федеральная налоговая служба;
- следственные органы (в случаях заведения или прекращения уголовных дел в отношении состоящих на воинском учете граждан);
- судебные органы (данные о вынесенных приговорах);
- Фонд пенсионного и социального страхования;
- органы госвласти федерального и регионального уровня;
- медицинские организации;
- Центризбирком (информация об участии в выборах);
- вузы.
Какие данные подлежат передаче?
- Личные данные: ФИО, дата рождения, половая принадлежность;
- сведения о документе, удостоверяющем личность;
- СНИЛС и ИНН;
- место жительства или пребывания;
- наличие гражданства другого государства или ВНЖ;
- данные о постановке или снятии с воинского учета;
- информация о трудоустройстве и месте работы;
- данные об образовании (в том числе номера дипломов);
- данные о здоровье (из медучреждений).
Госдума рассматривает поправки о совершенствовании воинского учета в России 11 апреля. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил URA.RU, что эта мера поможет в борьбе с уклонистами.
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