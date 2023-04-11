Кто и какие данные будет передавать в военкоматы

Работодатели и госорганы будут обязаны передавать информацию о военнообязанных
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, военные сборы, мобилизация, резервисты, мобилизованные
Органы госвласти будут передавать информацию о призывниках в военкоматы Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

Поправки, которые 11 апреля рассмотрит Госдума, предполагают новые требования к органам госвласти и работодателям по исполнению гражданами воинской обязанности. URA.RU приводит информацию о том, кто и какие данные о призывниках будет передавать в военкоматы.

Кто будет обязан передавать данные в соответствии с новыми поправками?

  • МВД (в случаях, когда гражданин меняет место жительства или регистрацию);
  • Федеральная налоговая служба;
  • следственные органы (в случаях заведения или прекращения уголовных дел в отношении состоящих на воинском учете граждан);
  • судебные органы (данные о вынесенных приговорах);
  • Фонд пенсионного и социального страхования;
  • органы госвласти федерального и регионального уровня;
  • медицинские организации;
  • Центризбирком (информация об участии в выборах);
  • вузы.

Какие данные подлежат передаче?

  • Личные данные: ФИО, дата рождения, половая принадлежность;
  • сведения о документе, удостоверяющем личность;
  • СНИЛС и ИНН;
  • место жительства или пребывания;
  • наличие гражданства другого государства или ВНЖ;
  • данные о постановке или снятии с воинского учета;
  • информация о трудоустройстве и месте работы;
  • данные об образовании (в том числе номера дипломов);
  • данные о здоровье (из медучреждений).

Госдума рассматривает поправки о совершенствовании воинского учета в России 11 апреля. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил URA.RU, что эта мера поможет в борьбе с уклонистами.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Поправки, которые 11 апреля рассмотрит Госдума, предполагают новые требования к органам госвласти и работодателям по исполнению гражданами воинской обязанности. URA.RU приводит информацию о том, кто и какие данные о призывниках будет передавать в военкоматы. Госдума рассматривает поправки о совершенствовании воинского учета в России 11 апреля. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил URA.RU, что эта мера поможет в борьбе с уклонистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...