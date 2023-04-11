Кто и какие данные будет передавать в военкоматы Работодатели и госорганы будут обязаны передавать информацию о военнообязанных 11 апреля 2023 в 16:38 Размер текста - 17 + Органы госвласти будут передавать информацию о призывниках в военкоматы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Поправки, которые 11 апреля рассмотрит Госдума, предполагают новые требования к органам госвласти и работодателям по исполнению гражданами воинской обязанности. URA.RU приводит информацию о том, кто и какие данные о призывниках будет передавать в военкоматы. Кто будет обязан передавать данные в соответствии с новыми поправками? МВД (в случаях, когда гражданин меняет место жительства или регистрацию);

Федеральная налоговая служба;

следственные органы (в случаях заведения или прекращения уголовных дел в отношении состоящих на воинском учете граждан);

судебные органы (данные о вынесенных приговорах);

Фонд пенсионного и социального страхования;

органы госвласти федерального и регионального уровня;

медицинские организации;

Центризбирком (информация об участии в выборах);

вузы. Какие данные подлежат передаче? Личные данные: ФИО, дата рождения, половая принадлежность;

сведения о документе, удостоверяющем личность;

СНИЛС и ИНН;

место жительства или пребывания;

наличие гражданства другого государства или ВНЖ;

данные о постановке или снятии с воинского учета;

информация о трудоустройстве и месте работы;

данные об образовании (в том числе номера дипломов);

данные о здоровье (из медучреждений). Госдума рассматривает поправки о совершенствовании воинского учета в России 11 апреля. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил URA.RU, что эта мера поможет в борьбе с уклонистами. Поправки, которые 11 апреля рассмотрит Госдума, предполагают новые требования к органам госвласти и работодателям по исполнению гражданами воинской обязанности. URA.RU приводит информацию о том, кто и какие данные о призывниках будет передавать в военкоматы. Госдума рассматривает поправки о совершенствовании воинского учета в России 11 апреля. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил URA.RU, что эта мера поможет в борьбе с уклонистами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям