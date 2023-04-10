10 апреля 2023

Хоккеисты из ХМАО просят поддержки нефтяников в сохранении детской секции

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккеист Павел Деменьшин. Екатеринбург, дети, спартаковец, хоккей
Хоккейная команда просит помочь в организации выездов на соревнования Фото:

Детская хоккейная команда «Молния» из Излучинска Нижневартовского района ХМАО попросила помощи у представителей бизнеса — «Самотлорнефтегаза» и Нижневартовской ГРЭС, чтобы сохранить секцию. Родители юных спортсменов написали обращение в группе «Излучинск [НТ]» в соцсети «ВКонтакте».

«Малыши 2013 года рождения не смогут больше заниматься в секции хоккея: один тренер уезжает, второй уходит в армию, нет средств для выезда на соревнования. Хотим обратиться к крупным организациям, „Самотлорнефтегазу“ и Нижневартовской ГРЭС, которые могут оказать финансовую поддержку нашей команде для организации выездов на всевозможные соревнования и турниры», — пишут родители хоккеистов.

URA.RU обратилось за комментарием в спортивную школу Нижневартовского района, на базе которой организована команда «Молния». В спортучреждении опровергли информацию о закрытии секции.

«Закрытие отделения хоккея не планируется, речь о расформировании команды не идет. Занятия проводятся по расписанию», — сообщили в спортивной школе.

Ранее URA.RU писало, что с жителей ХМАО требуют оплату за прием детей в хоккейную команду «Югра». Однако в спортклубе заявили, что юных спортсменов отбирают только по уровню подготовки.

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Детская хоккейная команда «Молния» из Излучинска Нижневартовского района ХМАО попросила помощи у представителей бизнеса — «Самотлорнефтегаза» и Нижневартовской ГРЭС, чтобы сохранить секцию. Родители юных спортсменов написали обращение в группе «Излучинск [НТ]» в соцсети «ВКонтакте». «Малыши 2013 года рождения не смогут больше заниматься в секции хоккея: один тренер уезжает, второй уходит в армию, нет средств для выезда на соревнования. Хотим обратиться к крупным организациям, „Самотлорнефтегазу“ и Нижневартовской ГРЭС, которые могут оказать финансовую поддержку нашей команде для организации выездов на всевозможные соревнования и турниры», — пишут родители хоккеистов. URA.RU обратилось за комментарием в спортивную школу Нижневартовского района, на базе которой организована команда «Молния». В спортучреждении опровергли информацию о закрытии секции. «Закрытие отделения хоккея не планируется, речь о расформировании команды не идет. Занятия проводятся по расписанию», — сообщили в спортивной школе. Ранее URA.RU писало, что с жителей ХМАО требуют оплату за прием детей в хоккейную команду «Югра». Однако в спортклубе заявили, что юных спортсменов отбирают только по уровню подготовки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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