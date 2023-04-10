Хоккеисты из ХМАО просят поддержки нефтяников в сохранении детской секции

Хоккейная команда просит помочь в организации выездов на соревнования Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Детская хоккейная команда «Молния» из Излучинска Нижневартовского района ХМАО попросила помощи у представителей бизнеса — «Самотлорнефтегаза» и Нижневартовской ГРЭС, чтобы сохранить секцию. Родители юных спортсменов написали обращение в группе «Излучинск [НТ]» в соцсети «ВКонтакте».

«Малыши 2013 года рождения не смогут больше заниматься в секции хоккея: один тренер уезжает, второй уходит в армию, нет средств для выезда на соревнования. Хотим обратиться к крупным организациям, „Самотлорнефтегазу“ и Нижневартовской ГРЭС, которые могут оказать финансовую поддержку нашей команде для организации выездов на всевозможные соревнования и турниры», — пишут родители хоккеистов.

URA.RU обратилось за комментарием в спортивную школу Нижневартовского района, на базе которой организована команда «Молния». В спортучреждении опровергли информацию о закрытии секции.

«Закрытие отделения хоккея не планируется, речь о расформировании команды не идет. Занятия проводятся по расписанию», — сообщили в спортивной школе.

Ранее URA.RU писало, что с жителей ХМАО требуют оплату за прием детей в хоккейную команду «Югра». Однако в спортклубе заявили, что юных спортсменов отбирают только по уровню подготовки.