Природнадзор ХМАО уличил дочку «ЛУКОЙЛа» в загрязнении лесов

11 апреля 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Вахтовики сливали бытовые отходы прямо на землю Фото: Сергей Русанов © URA.RU Природнадзор ХМАО потребовал от компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» устранить загрязнение на территории Когалымского лесничества, где предприятие добывает нефть. В документах Единого реестра проверок говорится, что в вахтовом городке Повховского месторождения нефтяники выливали бытовые отходы прямо на землю. «„ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь“ допустил загрязнение лесов отходами производства и потребления в Когалымском лесничестве Сургутского района в границах Повховского месторождения. Из вагона-домика временного полевого городка жидкие бытовые отходы сбрасывались на почву», — указано в документах реестра. URA.RU направило в компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ от нефтяников не поступил. Ранее URA.RU писало, что природнадзор ХМАО потребовал от «Урайнефтегаза» устранить разлив нефтепродуктов в Урайском лесничестве. Загрязненный участок расположен в Кондинском районе.

Природнадзор ХМАО потребовал от компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» устранить загрязнение на территории Когалымского лесничества, где предприятие добывает нефть. В документах Единого реестра проверок говорится, что в вахтовом городке Повховского месторождения нефтяники выливали бытовые отходы прямо на землю. «„ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь“ допустил загрязнение лесов отходами производства и потребления в Когалымском лесничестве Сургутского района в границах Повховского месторождения. Из вагона-домика временного полевого городка жидкие бытовые отходы сбрасывались на почву», — указано в документах реестра. URA.RU направило в компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ от нефтяников не поступил. Ранее URA.RU писало, что природнадзор ХМАО потребовал от «Урайнефтегаза» устранить разлив нефтепродуктов в Урайском лесничестве. Загрязненный участок расположен в Кондинском районе.