10 апреля 2023

Природнадзор ХМАО уличил дочку «ЛУКОЙЛа» в загрязнении лесов

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, болото, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Вахтовики сливали бытовые отходы прямо на землю Фото:

Природнадзор ХМАО потребовал от компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» устранить загрязнение на территории Когалымского лесничества, где предприятие добывает нефть. В документах Единого реестра проверок говорится, что в вахтовом городке Повховского месторождения нефтяники выливали бытовые отходы прямо на землю.

«„ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь“ допустил загрязнение лесов отходами производства и потребления в Когалымском лесничестве Сургутского района в границах Повховского месторождения. Из вагона-домика временного полевого городка жидкие бытовые отходы сбрасывались на почву», — указано в документах реестра.

URA.RU направило в компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ от нефтяников не поступил.

Ранее URA.RU писало, что природнадзор ХМАО потребовал от «Урайнефтегаза» устранить разлив нефтепродуктов в Урайском лесничестве. Загрязненный участок расположен в Кондинском районе.

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Природнадзор ХМАО потребовал от компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» устранить загрязнение на территории Когалымского лесничества, где предприятие добывает нефть. В документах Единого реестра проверок говорится, что в вахтовом городке Повховского месторождения нефтяники выливали бытовые отходы прямо на землю. «„ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь“ допустил загрязнение лесов отходами производства и потребления в Когалымском лесничестве Сургутского района в границах Повховского месторождения. Из вагона-домика временного полевого городка жидкие бытовые отходы сбрасывались на почву», — указано в документах реестра. URA.RU направило в компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ от нефтяников не поступил. Ранее URA.RU писало, что природнадзор ХМАО потребовал от «Урайнефтегаза» устранить разлив нефтепродуктов в Урайском лесничестве. Загрязненный участок расположен в Кондинском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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