08 февраля 2023

Природнадзор ХМАО уличил дочку «ЛУКОЙЛа» в разливе нефтепродуктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Хант Кечимов. Сургут, нефть, нефтедобыча, нефтеразлив
Природнадзор ХМАО выявил разлив нефтепродуктов у «Урайнефтегаза» Фото:

Природнадзор ХМАО потребовал от «Урайнефтегаза» — структурного подразделения «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» устранить разлив нефтепродуктов на территории Урайского лесничества. В предостережении, размещенном в едином реестре проверок, указано, что загрязненный участок находится в Кондинском районе ХМАО.

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (ТПП «Урайнефтегаз») необходимо принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ. Предприятие должно устранить загрязнение подтоварной водой на участке лесного фонда в квартале 236 выделе 86 Урайского урочища, Урайского участкового лесничества в Кондинском районе ХМАО», — говорится в документе.

Редакция URA.RU обратилась к представителям «Урайнефтегаза» за разъяснением по теме. На предприятии ответили, что не видели предостережение, вынесенное Природнадзором ХМАО, но планируют ознакомиться с ним в ближайшее время.

Ранее URA.RU сообщало, что суд обязал «РН-Юганскнефтегаз» устранить загрязнение от разлива нефти, произошедшее 4 года назад. Предприятие удовлетворила требования в полном объеме: привела земельный участок в надлежащее состояние.

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Природнадзор ХМАО потребовал от «Урайнефтегаза» — структурного подразделения «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» устранить разлив нефтепродуктов на территории Урайского лесничества. В предостережении, размещенном в едином реестре проверок, указано, что загрязненный участок находится в Кондинском районе ХМАО. «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (ТПП «Урайнефтегаз») необходимо принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ. Предприятие должно устранить загрязнение подтоварной водой на участке лесного фонда в квартале 236 выделе 86 Урайского урочища, Урайского участкового лесничества в Кондинском районе ХМАО», — говорится в документе. Редакция URA.RU обратилась к представителям «Урайнефтегаза» за разъяснением по теме. На предприятии ответили, что не видели предостережение, вынесенное Природнадзором ХМАО, но планируют ознакомиться с ним в ближайшее время. Ранее URA.RU сообщало, что суд обязал «РН-Юганскнефтегаз» устранить загрязнение от разлива нефти, произошедшее 4 года назад. Предприятие удовлетворила требования в полном объеме: привела земельный участок в надлежащее состояние.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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