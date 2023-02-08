Природнадзор ХМАО уличил дочку «ЛУКОЙЛа» в разливе нефтепродуктов

Природнадзор ХМАО выявил разлив нефтепродуктов у «Урайнефтегаза» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Природнадзор ХМАО потребовал от «Урайнефтегаза» — структурного подразделения «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» устранить разлив нефтепродуктов на территории Урайского лесничества. В предостережении, размещенном в едином реестре проверок, указано, что загрязненный участок находится в Кондинском районе ХМАО.

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (ТПП «Урайнефтегаз») необходимо принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ. Предприятие должно устранить загрязнение подтоварной водой на участке лесного фонда в квартале 236 выделе 86 Урайского урочища, Урайского участкового лесничества в Кондинском районе ХМАО», — говорится в документе.

Редакция URA.RU обратилась к представителям «Урайнефтегаза» за разъяснением по теме. На предприятии ответили, что не видели предостережение, вынесенное Природнадзором ХМАО, но планируют ознакомиться с ним в ближайшее время.

Ранее URA.RU сообщало, что суд обязал «РН-Юганскнефтегаз» устранить загрязнение от разлива нефти, произошедшее 4 года назад. Предприятие удовлетворила требования в полном объеме: привела земельный участок в надлежащее состояние.