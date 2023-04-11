Рядом с Пермью тушат лесной пожар

Из-за ветра огонь с травы перекинулся на лес Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае недалеко от деревни Нижнее Брагино загорелась трава на поле. Огонь перекинулся на лес. В минприроды края сообщают, что специалисты сейчас занимаются тушением пожара.

«В 17:24 из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на земли лесного фонда. В настоящее время на месте работает Пермская лесопожарная станция Пермского лесопожарного центра: девяит человек, один автомобиль «УАЗ-Патриот», одна пожарная автоцистерна «УРАЛ-5.0», — говорится в сообщении министерства в соцсети «ВКонтакте».

Первые лесные пожары в Пермском крае в этом году начались 4 апреля. На территории Очерского лесничества огонь также перекинулся на лесную территорию с открытого пространства, где горела трава.