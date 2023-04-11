Рядом с Пермью тушат лесной пожар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, мчс, тушение огня, огонь, лесной пожар, учения мчс, тушение пожара, лесные пожары, возгорание, пожарник, пожарная безопасность, ликвидация пожара, пожаротушение, тушение лесных пожаров
Из-за ветра огонь с травы перекинулся на лес Фото:

В Пермском крае недалеко от деревни Нижнее Брагино загорелась трава на поле. Огонь перекинулся на лес. В минприроды края сообщают, что специалисты сейчас занимаются тушением пожара.

«В 17:24 из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на земли лесного фонда. В настоящее время на месте работает Пермская лесопожарная станция Пермского лесопожарного центра: девяит человек, один автомобиль «УАЗ-Патриот», одна пожарная автоцистерна «УРАЛ-5.0», — говорится в сообщении министерства в соцсети «ВКонтакте».

Первые лесные пожары в Пермском крае в этом году начались 4 апреля. На территории Очерского лесничества огонь также перекинулся на лесную территорию с открытого пространства, где горела трава.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Пермском крае недалеко от деревни Нижнее Брагино загорелась трава на поле. Огонь перекинулся на лес. В минприроды края сообщают, что специалисты сейчас занимаются тушением пожара. «В 17:24 из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на земли лесного фонда. В настоящее время на месте работает Пермская лесопожарная станция Пермского лесопожарного центра: девяит человек, один автомобиль «УАЗ-Патриот», одна пожарная автоцистерна «УРАЛ-5.0», — говорится в сообщении министерства в соцсети «ВКонтакте». Первые лесные пожары в Пермском крае в этом году начались 4 апреля. На территории Очерского лесничества огонь также перекинулся на лесную территорию с открытого пространства, где горела трава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...