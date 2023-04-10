В Кургане замгенпрокурора РФ Зайцев проведет совещание с силовиками и бизнесменами

Сергей Зайцев на два дня приехал в Курган Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель генерального прокурора Сергей Зайцев 11 апреля в Кургане проведет совещание с сотрудниками силовых ведомств и предпринимателями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО.

«С двухдневной рабочей поездкой в Курганскую область прибыл заместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев. В первый день запланированы встречи с главным федеральным инспектором [Артемом Пушкиным], руководителями правоохранительных органов региона, уполномоченными по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей», — уточнили в ведомстве. Зайцев проведет заседание по вопросам защиты прав предпринимателей. После состоится личный прием бизнесменов. Также пройдет совещание с курганскими прокурорами.

Ранее источники URA.RU сообщали, что Зайцев на этой неделе посетит Курган. Собеседники добавляли, что замгенпрокурора встретится с местными бизнесменами и выслушает их проблемы.