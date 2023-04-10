10 апреля 2023

В Кургане замгенпрокурора РФ Зайцев проведет совещание с силовиками и бизнесменами

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, зайцев сергей
Сергей Зайцев на два дня приехал в Курган Фото:

Заместитель генерального прокурора Сергей Зайцев 11 апреля в Кургане проведет совещание с сотрудниками силовых ведомств и предпринимателями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО.

«С двухдневной рабочей поездкой в Курганскую область прибыл заместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев. В первый день запланированы встречи с главным федеральным инспектором [Артемом Пушкиным], руководителями правоохранительных органов региона, уполномоченными по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей», — уточнили в ведомстве. Зайцев проведет заседание по вопросам защиты прав предпринимателей. После состоится личный прием бизнесменов. Также пройдет совещание с курганскими прокурорами.

Ранее источники URA.RU сообщали, что Зайцев на этой неделе посетит Курган. Собеседники добавляли, что замгенпрокурора встретится с местными бизнесменами и выслушает их проблемы.

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Заместитель генерального прокурора Сергей Зайцев 11 апреля в Кургане проведет совещание с сотрудниками силовых ведомств и предпринимателями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО. «С двухдневной рабочей поездкой в Курганскую область прибыл заместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев. В первый день запланированы встречи с главным федеральным инспектором [Артемом Пушкиным], руководителями правоохранительных органов региона, уполномоченными по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей», — уточнили в ведомстве. Зайцев проведет заседание по вопросам защиты прав предпринимателей. После состоится личный прием бизнесменов. Также пройдет совещание с курганскими прокурорами. Ранее источники URA.RU сообщали, что Зайцев на этой неделе посетит Курган. Собеседники добавляли, что замгенпрокурора встретится с местными бизнесменами и выслушает их проблемы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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