Стоимость объекта составляет почти 16 млн рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу два элитных коттеджа, созданных по проекту «Близнецы». В домах по два этажа, а на участках есть собственная поляна с многолетними деревьями. Объявление доступно на сайте «Дом клик».

«Представляем вашему вниманию два коттеджа в ДНТ „Тихий бор“. Проект „Близнецы“. Дом 192 квадратных метра, на монолитной плите», — говорится в публикации. К объявлению автор также прикрепил фото участка с зелеными зонами. Его площадь составляет шесть соток.

Стоимость жилья составляет почти 16 млн рублей. В домах выполнен ремонт, установлены кухонные гарнитуры, техника и сделаны гардеробные.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали массово бронировать загородную недвижимость. Югорчане арендуют дома и дачи, чтобы провести там майские праздники.

Дома сделаны по проекту «Близнецы» Фото: «Этажи»

В доме установлен кухонный гарнитур и выполнен ремонт Фото: «Этажи»