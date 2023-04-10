10 апреля 2023

В Сургуте выставили на продажу элитные дома-близнецы с собственным лесом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость объекта составляет почти 16 млн рублей Фото:

В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу два элитных коттеджа, созданных по проекту «Близнецы». В домах по два этажа, а на участках есть собственная поляна с многолетними деревьями. Объявление доступно на сайте «Дом клик».

«Представляем вашему вниманию два коттеджа в ДНТ „Тихий бор“. Проект „Близнецы“. Дом 192 квадратных метра, на монолитной плите», — говорится в публикации. К объявлению автор также прикрепил фото участка с зелеными зонами. Его площадь составляет шесть соток.

Стоимость жилья составляет почти 16 млн рублей. В домах выполнен ремонт, установлены кухонные гарнитуры, техника и сделаны гардеробные.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали массово бронировать загородную недвижимость. Югорчане арендуют дома и дачи, чтобы провести там майские праздники.

Дома сделаны по проекту «Близнецы»
Дома сделаны по проекту «Близнецы»
Фото:
В доме установлен кухонный гарнитур и выполнен ремонт
В доме установлен кухонный гарнитур и выполнен ремонт
Фото:
На участке есть собственная поляна с многолетними деревьями
На участке есть собственная поляна с многолетними деревьями
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу два элитных коттеджа, созданных по проекту «Близнецы». В домах по два этажа, а на участках есть собственная поляна с многолетними деревьями. Объявление доступно на сайте «Дом клик». «Представляем вашему вниманию два коттеджа в ДНТ „Тихий бор“. Проект „Близнецы“. Дом 192 квадратных метра, на монолитной плите», — говорится в публикации. К объявлению автор также прикрепил фото участка с зелеными зонами. Его площадь составляет шесть соток. Стоимость жилья составляет почти 16 млн рублей. В домах выполнен ремонт, установлены кухонные гарнитуры, техника и сделаны гардеробные. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали массово бронировать загородную недвижимость. Югорчане арендуют дома и дачи, чтобы провести там майские праздники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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