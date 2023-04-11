К Куйвашеву летит президент «Альфа-банка» на фоне борьбы за ключевое предприятие Екатеринбурга

Встреча со статусным гостем у Евгения Куйвашева намечена на 13 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 13 апреля встретится с президентом «Альфа-банка» Олегом Сысуевым, рассказал URA.RU источник, близкий к областной власти. По словам собеседника агентства, одним из вопросов может стать концессия екатеринбургского «Водоканала», где 11 апреля с подачи главы региона сменилось руководство.

Сысуев входит в совет директоров «Росводоканала», который ранее проявлял интерес к активу. В пользу этой версии говорит и то, что мэр Алексей Орлов, комментируя рокировку, анонсировал «привлечение [на „Водоканал“] средств, в том числе инвестиционных». Однако второй источник URA.RU заявил, что, по его данным, с официальными предложениями «Росводоканал» пока не выступал.

В пресс-службу «Альфа-банка» направлен запрос на комментарий, ответ к моменту публикации не пришел. В департаменте информполитики региона корреспонденту заявили, что информации о встрече Куйвашева с Сысуевым нет.

Как писало URA.RU, «Водоканал» Екатеринбурга перешел под полный контроль миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») — гендиректором стал депутат Антон Гусев. Его предшественник Евгений Лузгин, по заданию Орлова отстранявший Гусева и других людей Кочеткова от управления предприятием, переведен на должность советника.