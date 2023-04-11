Депутат Госдумы Щапов анонсировал изменения в получении налогового вычета

12 апреля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Хранение бумажных документов — это пережитки СССР, сказал Михаил Щапов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Получить налоговый вычет станет проще и быстрее. Сейчас уже идет работа по ускорению процесса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов. «В части получения вычетов мы настаивали и продолжаем настаивать на том, чтобы эта процедура была максимально прозрачной и удобной для граждан. Государство должно сделать так, чтобы гражданин, войдя в „Госуслуги“, нажал несколько кнопок и получил решение: имеет ли он право на вычет или нет? А потом так же быстро оформил сам вычет. Судя по последним пояснениям премьера Михаила Мишустина, в целом государство сейчас движется в эту же сторону: синхронизируются базы данных, вводится принцип одного окна, сокращаются сроки получения вычетов, формируется упрощенная заявительная система», — сказал Михаил Щапов. По его словам, система с запросом бумажных документов связана с историческими предпосылками. «Это пережитки устаревшей системы. В СССР вариантов, кроме как хранение документов на руках у граждан для подтверждения различных прав, просто не было в силу отсутствия технических возможностей. Но в постсоветской России в некоторых случаях эта практика стала доходить до абсурда, когда инвалиду нужно было ежемесячно подтверждать отсутствие ног. Причина во взаимном недоверии граждан и государства, которое образовалось после разрушения СССР и откровенного грабежа 1990-х. Последние двадцать лет страна мучительно восстанавливает это утраченное доверие», — отметил депутат. Он объяснил, что также важно не допускать утечки личных данных. «Нужно понимать, что часть ограничений связана с законом о персональных данных, который ставит их сохранность выше необходимости межведомственного обмена информацией и документами. С такой вещью, как личные данные, нужно обращаться крайне аккуратно, и подчас ограничения оправданы», — добавил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Получить налоговый вычет станет проще и быстрее. Сейчас уже идет работа по ускорению процесса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов. «В части получения вычетов мы настаивали и продолжаем настаивать на том, чтобы эта процедура была максимально прозрачной и удобной для граждан. Государство должно сделать так, чтобы гражданин, войдя в „Госуслуги“, нажал несколько кнопок и получил решение: имеет ли он право на вычет или нет? А потом так же быстро оформил сам вычет. Судя по последним пояснениям премьера Михаила Мишустина, в целом государство сейчас движется в эту же сторону: синхронизируются базы данных, вводится принцип одного окна, сокращаются сроки получения вычетов, формируется упрощенная заявительная система», — сказал Михаил Щапов. По его словам, система с запросом бумажных документов связана с историческими предпосылками. «Это пережитки устаревшей системы. В СССР вариантов, кроме как хранение документов на руках у граждан для подтверждения различных прав, просто не было в силу отсутствия технических возможностей. Но в постсоветской России в некоторых случаях эта практика стала доходить до абсурда, когда инвалиду нужно было ежемесячно подтверждать отсутствие ног. Причина во взаимном недоверии граждан и государства, которое образовалось после разрушения СССР и откровенного грабежа 1990-х. Последние двадцать лет страна мучительно восстанавливает это утраченное доверие», — отметил депутат. Он объяснил, что также важно не допускать утечки личных данных. «Нужно понимать, что часть ограничений связана с законом о персональных данных, который ставит их сохранность выше необходимости межведомственного обмена информацией и документами. С такой вещью, как личные данные, нужно обращаться крайне аккуратно, и подчас ограничения оправданы», — добавил собеседник агентства.