В «Газпроме» раскрыли детали падения беспилотника у своего объекта

28 февраля 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

На работу станции инцидент не повлиял Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Беспилотник упал рядом с газокомпрессорной станцией «Воскресенск» к югу от Коломны. Происшествие не повлияло на работу подразделения «Газпрома», на месте работают оперативные службы. Об этом URA.RU сообщило руководство станции, рядом с которой это произошло. «Да, упал беспилотник рядом с нами. На работу никак не повлияло. В настоящее время вопрос находится в ведении ФСБ. Оперативные службы должны реагировать на любые сигналы, поэтому да [работают на месте]. Работаем в штатном режиме», — сообщило корреспонденту URA.RU руководство станции. Ранее telegram-каналы сообщили о том, что в Коломенском районе рядом с объектом «Газпрома» упал беспилотник. По данным СМИ, его обнаружили в 10 метрах от забора.

Беспилотник упал рядом с газокомпрессорной станцией «Воскресенск» к югу от Коломны. Происшествие не повлияло на работу подразделения «Газпрома», на месте работают оперативные службы. Об этом URA.RU сообщило руководство станции, рядом с которой это произошло. «Да, упал беспилотник рядом с нами. На работу никак не повлияло. В настоящее время вопрос находится в ведении ФСБ. Оперативные службы должны реагировать на любые сигналы, поэтому да [работают на месте]. Работаем в штатном режиме», — сообщило корреспонденту URA.RU руководство станции. Ранее telegram-каналы сообщили о том, что в Коломенском районе рядом с объектом «Газпрома» упал беспилотник. По данным СМИ, его обнаружили в 10 метрах от забора.