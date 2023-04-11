Пермские спасатели сообщили о новом лесном пожаре в регионе

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На месте пожара работают спасатели Фото:

Новый лесной пожар зарегистрирован на территории Кунгурского округа Пермского края. По данным МЧС, это уже четвертый подобный инцидент с начала года.

«Кунгурское лесничество. Площадь лесного пожара 0,3 гектара. До ближайшего населенного пункта (поселок Ильича) 400 метров, преградой служит дорога. Угрозы населенному пункту нет», — указано в telegram-канале ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Ранее в Прикамье недалеко от деревни Нижнее Брагино загорелась трава в поле. Огонь перекинулся на лес. Возгорание было ликвидировано в 22:00. Погибших и пострадавших нет. Первые лесные пожары в регионе в этом году были зарегистрированы 4 апреля.

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Новый лесной пожар зарегистрирован на территории Кунгурского округа Пермского края. По данным МЧС, это уже четвертый подобный инцидент с начала года. «Кунгурское лесничество. Площадь лесного пожара 0,3 гектара. До ближайшего населенного пункта (поселок Ильича) 400 метров, преградой служит дорога. Угрозы населенному пункту нет», — указано в telegram-канале ГУ МЧС России по Пермскому краю. Ранее в Прикамье недалеко от деревни Нижнее Брагино загорелась трава в поле. Огонь перекинулся на лес. Возгорание было ликвидировано в 22:00. Погибших и пострадавших нет. Первые лесные пожары в регионе в этом году были зарегистрированы 4 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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