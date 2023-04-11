Врача из Кургана позвали в Чечню для оперирования пациента после «огнестрела»

Курганский врач прооперировал в Чечне пациента с осложнениями после огнестрельного ранения
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганского врача пригласили в Чечню для сложной операции Фото:

Врач курганского центра Илизарова был приглашен в Чечню для проведения сложной операции пациенту с последствиями огнестрельного остеомиелита верхних конечностей. Об этом рассказали специалисты медицинского учреждения.

«Для участия в решении сложной клинической задачи в Чечню поехал заведующий гнойным травматолого-ортопедическим отделением №2 Клиники костно-суставной инфекции Сергей Бурнашов. Была проведена многочасовая операция сразу на двух верхних конечностях, которая позволила одномоментно выполнить несколько хирургических этапов. Бурнашов использовал классику ортопедии, которая оказалась „спасательной шлюпкой“ в данной ситуации», — написано в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

В июне прошлого года минздрав Чеченской Республики подписал соглашение о сотрудничестве с центром Илизарова в Кургане. Ранее сообщалось, что курганский центр расширяет сотрудничество с Казахстаном. В ходе визита в республику курганские врачи осмотрели более 200 пациентов с патологиями.

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Врач курганского центра Илизарова был приглашен в Чечню для проведения сложной операции пациенту с последствиями огнестрельного остеомиелита верхних конечностей. Об этом рассказали специалисты медицинского учреждения. «Для участия в решении сложной клинической задачи в Чечню поехал заведующий гнойным травматолого-ортопедическим отделением №2 Клиники костно-суставной инфекции Сергей Бурнашов. Была проведена многочасовая операция сразу на двух верхних конечностях, которая позволила одномоментно выполнить несколько хирургических этапов. Бурнашов использовал классику ортопедии, которая оказалась „спасательной шлюпкой“ в данной ситуации», — написано в группе центра в соцсети «ВКонтакте». В июне прошлого года минздрав Чеченской Республики подписал соглашение о сотрудничестве с центром Илизарова в Кургане. Ранее сообщалось, что курганский центр расширяет сотрудничество с Казахстаном. В ходе визита в республику курганские врачи осмотрели более 200 пациентов с патологиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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