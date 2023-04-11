Врача из Кургана позвали в Чечню для оперирования пациента после «огнестрела»

Курганский врач прооперировал в Чечне пациента с осложнениями после огнестрельного ранения

11 апреля 2023 в 23:41 Размер текста - 17 +

Курганского врача пригласили в Чечню для сложной операции Фото: Анна Майорова © URA.RU Врач курганского центра Илизарова был приглашен в Чечню для проведения сложной операции пациенту с последствиями огнестрельного остеомиелита верхних конечностей. Об этом рассказали специалисты медицинского учреждения. «Для участия в решении сложной клинической задачи в Чечню поехал заведующий гнойным травматолого-ортопедическим отделением №2 Клиники костно-суставной инфекции Сергей Бурнашов. Была проведена многочасовая операция сразу на двух верхних конечностях, которая позволила одномоментно выполнить несколько хирургических этапов. Бурнашов использовал классику ортопедии, которая оказалась „спасательной шлюпкой“ в данной ситуации», — написано в группе центра в соцсети «ВКонтакте». В июне прошлого года минздрав Чеченской Республики подписал соглашение о сотрудничестве с центром Илизарова в Кургане. Ранее сообщалось, что курганский центр расширяет сотрудничество с Казахстаном. В ходе визита в республику курганские врачи осмотрели более 200 пациентов с патологиями.

Врач курганского центра Илизарова был приглашен в Чечню для проведения сложной операции пациенту с последствиями огнестрельного остеомиелита верхних конечностей. Об этом рассказали специалисты медицинского учреждения. «Для участия в решении сложной клинической задачи в Чечню поехал заведующий гнойным травматолого-ортопедическим отделением №2 Клиники костно-суставной инфекции Сергей Бурнашов. Была проведена многочасовая операция сразу на двух верхних конечностях, которая позволила одномоментно выполнить несколько хирургических этапов. Бурнашов использовал классику ортопедии, которая оказалась „спасательной шлюпкой“ в данной ситуации», — написано в группе центра в соцсети «ВКонтакте». В июне прошлого года минздрав Чеченской Республики подписал соглашение о сотрудничестве с центром Илизарова в Кургане. Ранее сообщалось, что курганский центр расширяет сотрудничество с Казахстаном. В ходе визита в республику курганские врачи осмотрели более 200 пациентов с патологиями.