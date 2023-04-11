JF: Зеленский готов передать часть территорий в обмен на Крым

11 апреля 2023 в 23:18 Размер текста - 17 +

Польша сомневается по поводу готовности вступить в конфликт с Россией, заявил Крук Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский готов передать Польше несколько западных регионов страны в обмен на полномасштабную военную помощь ВСУ в захвате Крыма. Об этом заявил бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук. «Это вполне возможно (передача западных территорий Украины в обмен на военную поддержку — прим. URA.RU). Зеленский находится в отчаянном положении. Ему бы хотелось расширения конфликта, чтобы в него вступила Польша в качестве члена НАТО», — сообщил Крук в интервью youtube-каналу Judging Freedom в ответ на просьбу ведущего прокомментировать слухи о том, что украинский лидер готов передать Варшаве несколько регионов страны в обмен на помощь в атаке на Крым. Также он отметил, что сомневается по поводу готовности Варшавы вступить в конфликт с Россией, так как Польша переживает внутриполитические трудности. По мнению Крука, такое решение может привести к падению власти правительства Анджея Дуды. О планируемом контрнаступлении ВСУ на Крым этой весной заявлял Зеленский. США и западные страны сообщили, что будут и дальше оказывать финансовую помощь украинской стороне, и поддерживать ВСУ при возможных атаках на Крым. По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, ВСУ могут начать наступление в зоне боевых действий в ближайшие недели, пишет RT. При этом глава Крыма Сергей Аксенов резко отреагировал на угрозу президента Зеленского захватить полуостров, заявив, что ВС РФ жестко встретит ВСУ, пишет «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский готов передать Польше несколько западных регионов страны в обмен на полномасштабную военную помощь ВСУ в захвате Крыма. Об этом заявил бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук. «Это вполне возможно (передача западных территорий Украины в обмен на военную поддержку — прим. URA.RU). Зеленский находится в отчаянном положении. Ему бы хотелось расширения конфликта, чтобы в него вступила Польша в качестве члена НАТО», — сообщил Крук в интервью youtube-каналу Judging Freedom в ответ на просьбу ведущего прокомментировать слухи о том, что украинский лидер готов передать Варшаве несколько регионов страны в обмен на помощь в атаке на Крым. Также он отметил, что сомневается по поводу готовности Варшавы вступить в конфликт с Россией, так как Польша переживает внутриполитические трудности. По мнению Крука, такое решение может привести к падению власти правительства Анджея Дуды. О планируемом контрнаступлении ВСУ на Крым этой весной заявлял Зеленский. США и западные страны сообщили, что будут и дальше оказывать финансовую помощь украинской стороне, и поддерживать ВСУ при возможных атаках на Крым. По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, ВСУ могут начать наступление в зоне боевых действий в ближайшие недели, пишет RT. При этом глава Крыма Сергей Аксенов резко отреагировал на угрозу президента Зеленского захватить полуостров, заявив, что ВС РФ жестко встретит ВСУ, пишет «Царьград».