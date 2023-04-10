Мэр из ХМАО пообещал решить проблему внутрипоселковых дорог

Проблема содержания внутрипоселковых дорог стала наиболее обсуждаемой жителями района Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители Октябрьского района (ХМАО) наиболее часто обсуждают в социальных сетях проблему содержания внутрипоселковых дорог. Глава муниципалитета Сергей Заплатин на своей странице в telegram-канале пообещал провести опрос и встречу с жителями по данному вопросу и в дальнейшем принять необходимые меры для решения проблемы.

«Основной темой, которую жители района обсуждали и продолжают обсуждать в социальных сетях, стала тема содержания внутрипоселковых дорог. Поручил в ближайшее время разработать и запустить в работу опрос <…>, а также организовать встречу с жителями в прямом эфире по данному вопросу. Проанализируем, в каких поселениях вопрос стоит наиболее остро, установим причины, примем решения», — говорится в сообщении.

Помимо качества дорог, жители так же интересуются проблемами в сфере ЖКХ, благоустройства, социального обслуживания и безопасности. Итоги по обращениям населения подведены за первый квартал текущего года. Всего было отработано 559 заявок. Чаще всего жители района обращаются с проблемами в мессенджере Viber.

Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка Карымкары во время встречи с администрацией сельских поселений пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на отсутствие капитальной автодороги. Среди прочих проблем были названы: ветхое состояние домов культуры, решение земельных вопросов, отсутствие коммерческого жилья для проживания приглашенных специалистов и необходимость появления управляющей компании для обслуживания многоквартирных домов.