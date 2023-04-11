11 апреля 2023

В пермском крае ищут мужчину, который почти месяц не выходил на связь. Фото

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Российские железные дороги. РЖД. Пермь, арт объект П, площадь 250 летия перми, аврт объект пермь
Мужчина уехал на заработки в Перми и пропал Фото:

В Пермском крае разыскивают жителя Лысьвы, который уехал работать в прикамскую столицу и пропал. Он не выходит на связь с 19 марта, сообщили в региональном поисковом отряде.

«Устанавливается местонахождение Сибирякова Алексея Сергеевича, 50 лет, город Лысьва, Пермский край. С 19 марта 2023 года не выходит на связь», — написано в telegram-канале отряда «Регион 59». Известно, что рост мужчины от 165 до 170 сантиметров. Он худощавого телосложения, с седыми волосами, короткой стрижкой и зелено-серыми глазами. Предположительно, был одет в зимний камуфляжный костюм

Ранее в Прикамье разыскивали седого сутулящегося мужчину. О его местоположении никто ничего не знал с 3 апреля. Пенсионера нашли живым на следующий день после публикации.

Пропавший мужчина уехал на работу в Пермь
Пропавший мужчина уехал на работу в Пермь
Фото:

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В Пермском крае разыскивают жителя Лысьвы, который уехал работать в прикамскую столицу и пропал. Он не выходит на связь с 19 марта, сообщили в региональном поисковом отряде. «Устанавливается местонахождение Сибирякова Алексея Сергеевича, 50 лет, город Лысьва, Пермский край. С 19 марта 2023 года не выходит на связь», — написано в telegram-канале отряда «Регион 59». Известно, что рост мужчины от 165 до 170 сантиметров. Он худощавого телосложения, с седыми волосами, короткой стрижкой и зелено-серыми глазами. Предположительно, был одет в зимний камуфляжный костюм Ранее в Прикамье разыскивали седого сутулящегося мужчину. О его местоположении никто ничего не знал с 3 апреля. Пенсионера нашли живым на следующий день после публикации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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