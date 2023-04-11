В пермском крае ищут мужчину, который почти месяц не выходил на связь. Фото

12 апреля 2023 в 01:39 Размер текста - 17 +

Мужчина уехал на заработки в Перми и пропал Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае разыскивают жителя Лысьвы, который уехал работать в прикамскую столицу и пропал. Он не выходит на связь с 19 марта, сообщили в региональном поисковом отряде. «Устанавливается местонахождение Сибирякова Алексея Сергеевича, 50 лет, город Лысьва, Пермский край. С 19 марта 2023 года не выходит на связь», — написано в telegram-канале отряда «Регион 59». Известно, что рост мужчины от 165 до 170 сантиметров. Он худощавого телосложения, с седыми волосами, короткой стрижкой и зелено-серыми глазами. Предположительно, был одет в зимний камуфляжный костюм Ранее в Прикамье разыскивали седого сутулящегося мужчину. О его местоположении никто ничего не знал с 3 апреля. Пенсионера нашли живым на следующий день после публикации. Пропавший мужчина уехал на работу в Пермь Фото: telegram-канал поискового отряда «Регион 59»

В Пермском крае разыскивают жителя Лысьвы, который уехал работать в прикамскую столицу и пропал. Он не выходит на связь с 19 марта, сообщили в региональном поисковом отряде. «Устанавливается местонахождение Сибирякова Алексея Сергеевича, 50 лет, город Лысьва, Пермский край. С 19 марта 2023 года не выходит на связь», — написано в telegram-канале отряда «Регион 59». Известно, что рост мужчины от 165 до 170 сантиметров. Он худощавого телосложения, с седыми волосами, короткой стрижкой и зелено-серыми глазами. Предположительно, был одет в зимний камуфляжный костюм Ранее в Прикамье разыскивали седого сутулящегося мужчину. О его местоположении никто ничего не знал с 3 апреля. Пенсионера нашли живым на следующий день после публикации.