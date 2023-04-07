Во что был одет одет мужчина неизвестно (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На территории Пермского края разыскивают седого сутулящегося 74-летнего мужчину. О его местоположении никто ничего не знает с 3 апреля, рассказали прикамские поисковики. Во что конкретно был одет мужчина в день пропажи не известно. Предположительно, на нем была черная куртка.

«Пропал Пономаренко Валерий Федерович, 74 года. 3 апреля 2023 года ушел из дома в городе Краснокамск, улица Владимира Кима. Рост 180 сантиметров, глаза карие, волосы седые, при ходьбе сутулится», — написано в telegram-канале поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Ранее в Перми искали пожилого сутулящегося мужчину с тростью, который пропал после выхода из дома. Сообщалось, что он был одет в серую крутку, темно-фиолетовые штаны и темные ботинки. Также корреспонденты агентства рассказывали о родственниках пропавшего мужчины на горной реке Язьва. Они обратились к жителям региона с просьбой о помощи. Семья нуждалась в аэролодках, эхолотах и прочей спецтехнике для поисков. Инцидент произошел 30 марта.